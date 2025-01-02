Спектакль Сказка о царе Салтане

Погружение в мир Пушкина: новый спектакль для всей семьи в Доме музыки

Создатели нового спектакля стремятся погрузить детей в удивительный мир, созданный Александром Сергеевичем Пушкиным. Главная цель постановки — донести до юных зрителей живое слово поэта, позволяя им ощутить красоту и яркость родного языка. Кроме того, спектакль помогает зрителям узнать и полюбить ту песню, которая живет в народной культуре и будет жить еще долго.

Но этот спектакль будет интересен не только детям. Взрослые смогут пройти вместе с детьми через мир детства и увидеть, как органично переплетаются в одной постановке сила слова великого поэта и прекрасная русская музыка. Это отличный повод вспомнить о детских мечтах и впечатлениях.

Сохранение традиций

В спектакле полностью сохранен текст А.С. Пушкина, который соединен с народными песнями и танцами, созданными русским народом до XVII века. Это придаёт постановке особую атмосферу и аутентичность.

Сценография и костюмы

Лубок, палехская роспись и другие виды прикладного искусства, которые украшали быт россиян на протяжении многих веков, отражены в сценографии и костюмах спектакля. Это делает его уникальным по широте охвата русского фольклора.

Не упустите возможность посетить этот спектакль, который станет настоящим праздником для всей семьи и подарит незабываемые эмоции!