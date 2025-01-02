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Сказка о царе Салтане
Билеты от 600₽
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

12+
Режиссер Элеонора Шумилова
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Пушкина: новый спектакль для всей семьи в Доме музыки

Создатели нового спектакля стремятся погрузить детей в удивительный мир, созданный Александром Сергеевичем Пушкиным. Главная цель постановки — донести до юных зрителей живое слово поэта, позволяя им ощутить красоту и яркость родного языка. Кроме того, спектакль помогает зрителям узнать и полюбить ту песню, которая живет в народной культуре и будет жить еще долго.

Но этот спектакль будет интересен не только детям. Взрослые смогут пройти вместе с детьми через мир детства и увидеть, как органично переплетаются в одной постановке сила слова великого поэта и прекрасная русская музыка. Это отличный повод вспомнить о детских мечтах и впечатлениях.

Сохранение традиций

В спектакле полностью сохранен текст А.С. Пушкина, который соединен с народными песнями и танцами, созданными русским народом до XVII века. Это придаёт постановке особую атмосферу и аутентичность.

Сценография и костюмы

Лубок, палехская роспись и другие виды прикладного искусства, которые украшали быт россиян на протяжении многих веков, отражены в сценографии и костюмах спектакля. Это делает его уникальным по широте охвата русского фольклора.

Не упустите возможность посетить этот спектакль, который станет настоящим праздником для всей семьи и подарит незабываемые эмоции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽

Фотографии

Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане

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