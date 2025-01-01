Спектакль Сказка о царе Салтане

Опера «Сказка о царе Салтане» в Самарском театре оперы и балета

Самарский театр оперы и балета приглашает зрителей на потрясающее музыкальное путешествие в мир сказок. Опера «Сказка о царе Салтане» композитора Николая Римского-Корсакова, созданная по мотивам знаменитой сказки Александра Пушкина, будет представлена в новой постановке.

История создания

Опера была написана в 1900-1901 годах, а её мировая премьера состоялась 12 (25) декабря 1902 года в Солодовниковском театре в Москве. Либретто к опере было написано Владимиром Бельским и основано на одноименной сказке Пушкина, впервые опубликованной в 1831 году.

Сказочные образы и музыкальные характеристики

В этой опере Римский-Корсаков мастерски передает знакомые нам с детства образы: Царя Салтана, Царевича Гвидона, Милитрису, бабу Бабариху, прекрасную Царевну Лебедь и Шмеля. Каждый персонаж наделен выразительными музыкальными характеристиками, что делает спектакль живым и увлекательным.

Уникальные постановки и технические новшества

«Сказка о царе Салтане» вдохновляет режиссеров на креативные решения. В 1959 году в Куйбышеве спектакль был оформлен в эстетике палехской шкатулки с привлечением мастеров под руководством Николая Парилова. Всего опера ставилась шесть раз в истории театра: в сезонах 1931/32, 1933, 1955, 1959, 1987 и 2013 годах, постепенно превращаясь из политизированного фэнтези для взрослых в детскую сказку.

В нынешней постановке используются современные технологии: видеоконтент в формате 3D позволяет зрителям увидеть «Полет шмеля», город Леденец и коршуна, нападающего на Царевну Лебедь. Опера адаптирована для семейного просмотра с небольшим сокращением музыкального материала, но основные сюжетные линии и музыкальные образы сохранены.

Команда постановки

Режиссер-постановщик: Иван Фадеев

Дирижер-постановщик: Александр Анисимов

Художник-постановщик: Виктор Герасименко

Художник по свету: Сергей Скорнецкий

Инженер-художник видеоконтента: Данил Герасименко

Хормейстеры: Валерия Навротская, Ольга Сафронова

Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль, который не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых!