Спектакль Сказка о царе Салтане

Яркий, заводной, решенный в стиле русских народных традиций спектакль с присказками и прибаутками

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» знакома многим с раннего детства. Этот классический сюжет обретает новую жизнь в спектакле, который определил режиссер Сергей Овинов как «скоморошина без медведя».

Театральный стиль и народные традиции

Спектакль выполнен в ярком, заводном стиле, вдохновленном русскими народными традициями. С первых минут он захватывает внимание зрителей и уносит их в волшебную страну детства. Смешение жанров, присказки и прибаутки создают атмосферу настоящего народного театра.

Кукольный театр и захватывающие приключения

Сложные сказочные события, такие как превращения князя Гвидона в насекомых, путешествия по морю на кораблике и приезд заморских гостей, режиссер решает с помощью приемов кукольного театра. Это добавляет интереса и вносит своеобразный юмор в повествование.

Музыка и танцы

Под веселую музыку и зажигательные танцы актеры рассказывают о приключениях отважного царевича Гвидона, прекрасной царевны Лебедь и царя Салтана. Спектакль напоминает о том, что любовь, верность и сила духа способны преодолеть любые преграды.

Не упустите шанс увидеть эту яркую и трогательную историю на сцене! Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи.