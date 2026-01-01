Спектакль Сказка о царе Салтане при свечах с песочной анимацией

Песочное шоу при свечах

«Сказка о царе Салтане» — это уникальное песочное шоу, организованное Натальей Тупиковой-Мороз, которая славится своими проектами в области музыкального искусства. Мероприятие сочетает в себе захватывающую песочную анимацию и живую музыку струнного квартета «Мелодион», создавая неповторимую атмосферу.

Интересное и увлекательное

Шоу будет интересно как детям, так и взрослым, особенно тем, кто ценит классические произведения в новом формате. «Сказка о царе Салтане» уже покорила сердца тысяч зрителей в лучших залах страны, таких как Московский международный дом музыки, Театр имени Е. Вахтангова и Государственный Кремлевский Дворец.

Вы сможете увидеть, как песочные картины оживают на глазах юных зрителей, создавая волшебство на сцене. Виртуозная интерпретация классических произведений от струнного квартета «Мелодион», лауреатов престижных музыкальных конкурсов, наполнит пространство энергией и эмоциями.

Оживление пушкинских образов

Артист Алексей Жиров добавит харизмы в образы пушкинских персонажей, обеспечивая моментальное вовлечение зрителей в историю. Бессмертная «Сказка о царе Салтане» будет представлена в новом прочтении — через слово, музыку и песок.

Детский восторг гарантирован! Ребята получат невероятные эмоции и проведут время с пользой. Это отличный подарок для всей семьи!

Исполнители проекта

Струнный квартет «Мелодион» под руководством Натальи Тупиковой-Мороз (альт)

Агафия Григорьева (скрипка)

Снежана Пащенко (скрипка)

Савва Григорьев (виолончель)

Художник по песку — Алла Филиппова

Игровое чтение — Алексей Жиров

Не упустите возможность подарить радость своим детям и насладиться этим волшебным спектаклем вместе!