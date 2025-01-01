Спектакль Сказка о царе Салтане. Песочное шоу

Приглашаем вас на уникальное событие — песочную сказку арт-проекта «Бомонд». Это театрализованное представление обещает стать незабываемым опытом для зрителей всех возрастов!
Под завораживающий аккомпанемент фортепиано и скрипки зрители смогут наблюдать за волшебством песочной анимации. Каждый момент шоу наполнен магией и художественным мастерством, которое не оставит равнодушным никого.
Сказку «расскажут»:
Автор и ведущий арт-проекта «Бомонд» — Виталий Аверьянов, известный своим уникальным подходом к созданию театральных мероприятий.
Песочное шоу предназначено для зрителей старше 5 лет, что делает его отличным вариантом для семейного отдыха. Не упустите шанс увидеть настоящее волшебство, которое происходит на ваших глазах!