Спектакль Сказка о царе Салтане. Песочное шоу

Песочная Сказка о Царе Салтане арт-проекта «Бомонд» в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальное событие — песочную сказку арт-проекта «Бомонд». Это театрализованное представление обещает стать незабываемым опытом для зрителей всех возрастов!

Что вас ждет?

Под завораживающий аккомпанемент фортепиано и скрипки зрители смогут наблюдать за волшебством песочной анимации. Каждый момент шоу наполнен магией и художественным мастерством, которое не оставит равнодушным никого.

Творческая команда

Сказку «расскажут»:

Елена Кадырова — мастер песочной анимации, художник и лауреат премии губернатора Свердловской области;

Алексей Петров — солист Екатерининского оркестра, дважды лауреат премии губернатора Свердловской области;

Александр Рассказов — лидер группы «Красная скрипка»;

Юлия Петрова — обладатель гран-при международного конкурса.

Автор и ведущий арт-проекта «Бомонд» — Виталий Аверьянов, известный своим уникальным подходом к созданию театральных мероприятий.

Для кого это шоу?

Песочное шоу предназначено для зрителей старше 5 лет, что делает его отличным вариантом для семейного отдыха. Не упустите шанс увидеть настоящее волшебство, которое происходит на ваших глазах!