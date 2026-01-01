Спектакль «Сказка о царе Салтане». Музыкальный спектакль-сказка

Музыкальный спекталкь для детей в Петербурге

Приглашаем вас в мир, где герои пушкинской сказки снова обретают жизнь. Этот спектакль стал символом русской культуры и любимым занятием для многих поколений зрителей. Почуствуйте силу слова, насладитесь живой музыкой и удивительной песочной анимацией.

Сюжет

Зрители увидят захватывающие эпизоды: великолепную свадьбу царя Салтана, заточение князя Гвидона в бочку и поддержку Царевны-Лебедь, которая помогает ему стать могущественным владыкой острова Буяна. Волшебство заключает не только сюжет, но и богатырей, чудесную белку и три необычных путешествия Гвидона в образах комара, шмеля и мухи.

Артисты

В спектакле принимают участие:

Антон Денисов — чтец, чей голос вдобавок к ритму и образности текста заставляет слова зазвучать по-новому;

Вера Лекомцева — художник песочной анимации, создающая волшебные визуализации;

Квартет «Мемори»: Лилия Ситдыкова (скрипка), Алексей Агеев (альт), Юлия Шумихина (виолончель), Ульяна Гусева (фортепиано).



Звуки и образы

Музыка в исполнении квартета «Мемори» раскрывает всю красоту волшебного мира, который мы можем увидеть на сцене. Песочная анимация Веры Лекомцевой добавляет особое измерение в создании атмосферы сказки. Не упустите возможность увидеть эту неповторимую интерпретацию классического произведения!