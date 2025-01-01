Меню
Сказка о царе Салтане. Музыкальная сказка с песочной анимацией
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Сказка о царе Салтане: волшебство Пушкина на сцене

Среди множества любимых детских сказок произведения Александра Сергеевича Пушкина занимают особое место. Эти истории стали культурной константой, объединяющей детей и взрослых на протяжении многих лет. «Сказка о царе Салтане», известная всем поколениям, — это "золотой фонд" нашей литературы, который невозможно представить без наследия великого поэта.

Фольклорные корни и множество сюжетных линий

В сказке явно прослеживается фольклорный след, ведь ее сюжет черпает вдохновение из народных традиций. Исследуя «Сказку о царе Салтане», мы сталкиваемся с множеством сюжетных линий, которые вполне могли бы стать основой для нескольких отдельных сказок.

Царь Салтан, став жертвой злых умыслов своих подданных, теряет любимую царицу, но в итоге вновь обретает ее, а также сына, о котором мечтал. Князь Гвидон находит не просто красавицу, но и мудрую помощницу, добрую волшебницу. А остров Буян становится местом всеобщего счастья и благоденствия, где радость умножается на радость.

Музыка, художественное сопровождение и волшебство

Основная идея предстоящего концерта — подарить зрителям радость встречи с великой литературой. Зрители смогут насладиться музыкой русских композиторов и ощутить фольклорную традицию, благодаря мастерству художника, который оживит сказочные образы с помощью живописных картин из песка.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и вдохновения на концерте, где классическая литература и искусство создадут незабываемую атмосферу!

12 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
12:00 от 2400 ₽

