Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако
Билеты от 700₽
Киноафиша Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако

Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкально-литературная композиция «Сказка о царе Салтане» в исполнении Михаила Полицеймако 

Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под руководством заслуженного артиста России Виктора Луценко приглашает вас на уникальное событие — музыкально-литературную композицию «Сказка о царе Салтане».

Чтец: Михаил Полицеймако

Популярный актёр театра и кино Михаил Полицеймако, известный по ролям в фильмах и сериалах «День радио», «День денег» и «Собачья работа», выступит в роли рассказчика. Его мастерство и харизма оживят пушкинскую поэзию, сделав её доступной и понятной для всех зрителей.

Музыка и визуальный ряд

Зрители смогут насладиться знакомой с детства сказкой в сопровождении красочного видеоряда и яркой музыки Н. А. Римского-Корсакова. В программе звучат произведения из сюит к трем операм композитора: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» и «Снегурочка». Все это гармонично вплетено в текст Александра Сергеевича Пушкина, создавая неповторимую атмосферу.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в мир пушкинских героев и насладиться великолепной музыкой!

В ролях
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽

Фотографии

Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако

В ближайшие дни

Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
30 августа в 20:30 Everland
от 590 ₽
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
3 августа в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Даниил Крамер
18+
Джаз
Даниил Крамер
25 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше