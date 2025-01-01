Сказка о царе Салтане. Читает М. Полицеймако

Музыкально-литературная композиция «Сказка о царе Салтане» в исполнении Михаила Полицеймако

Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под руководством заслуженного артиста России Виктора Луценко приглашает вас на уникальное событие — музыкально-литературную композицию «Сказка о царе Салтане».

Чтец: Михаил Полицеймако

Популярный актёр театра и кино Михаил Полицеймако, известный по ролям в фильмах и сериалах «День радио», «День денег» и «Собачья работа», выступит в роли рассказчика. Его мастерство и харизма оживят пушкинскую поэзию, сделав её доступной и понятной для всех зрителей.

Музыка и визуальный ряд

Зрители смогут насладиться знакомой с детства сказкой в сопровождении красочного видеоряда и яркой музыки Н. А. Римского-Корсакова. В программе звучат произведения из сюит к трем операм композитора: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» и «Снегурочка». Все это гармонично вплетено в текст Александра Сергеевича Пушкина, создавая неповторимую атмосферу.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в мир пушкинских героев и насладиться великолепной музыкой!