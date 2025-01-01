Спектакль Сказка о Белоснежке и семи гномах

Новогоднее цирковое шоу «Сказка о Белоснежке и семи гномах» в Москве

Большой Московский цирк умеет удивлять зрителей оригинальными, зрелищными программами. В период новогодних каникул здесь ежегодно представляют новое праздничное шоу. В этом году на арене цирка можно будет увидеть одну из самых замечательных и поучительных сказок — «Белоснежка и семь гномов».

Как отметил художественный руководитель Московского цирка Аскольд Запашный, это шоу обещает стать одним из самых масштабных в истории коллектива. Режиссером программы также выступил сам Аскольд Запашный, что гарантирует высокое качество и уникальность постановки.

Новая интерпретация классического сюжета

Сюжет, знакомый многим с детства, в этом спектакле предстанет в обновленном виде. Зрителей ждут сюрпризы: уникальные яркие костюмы и впечатляющие декорации создадут волшебную атмосферу. Мы понимаем, что это новогоднее шоу, следовательно, все должно быть «самым-самым» — самым праздничным и запоминающимся!

История Белоснежки, ее верных друзей и завистливой мачехи будет рассказана через захватывающие цирковые номера, танцы и музыкальное сопровождение, дополненные световыми эффектами. Артисты и технические сотрудники работают над сложными воздушными и акробатическими трюками, а номера с животными уже готовы, превращая арену в волшебный лес или замок коварной мачехи.

Программа для всей семьи

Важно, что данная программа создавалась для всей семьи. Взрослые не только смогут насладиться представлением, но и оценить добрые шутки, а также ненавязчивые размышления о дружбе, преданности и умении прощать. Даже самые маленькие зрители в восторге от игровых элементов и волшебных превращений смогут понять: добрая душа важнее красивой внешности.

Если у вашей семьи уже есть традиция посещать новогодние представления в цирке на проспекте Вернадского, непременно продолжайте её в новом 2026 году. А если такой привычки еще нет, самое время её завести! Зима, каникулы, самый волшебный праздник в году и Московский цирк — это идеальный рецепт незабываемого Нового года!

Место проведения - Большой Московский цирк на Вернадского

Место проведения — легендарный Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Здесь когда-то выступали Юрий Никулин, Олег Попов, Мстислав и Долорес Запашные, Сергей Сафонов и многие другие. Гостей и жителей столицы ждёт самое яркое, чудесное и увлекательное цирковое шоу страны.