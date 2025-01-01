Спектакль Сказка о Бабе-Яге и Василисе-работнице

Спектакль-сказка в Малом театре

В Малом театре (сцена на Ордынке) состоится удивительная премьера — спектакль по мотивам известной сказки Евгения Шварца. История вращается вокруг двух мальчиков, Фёдора и Егору, которых злая Баба-Яга превратила в деревья. На помощь им спешит смелая Василиса, готовая рисковать всем ради спасения своих друзей.

Сюжет и герои

На поляне у избушки Бабы Яги печально шелестят молодые клёны, которые переговариваются человеческими голосами. Неподалёку, Василиса, трудолюбивая и отважная, устраивается к Бабе-Яге в работницы. В этом опасном месте её ждут интриги и лукавства. Однако с Василисой всегда находятся верные друзья, готовые прийти на помощь и одолеть злую старуху.

Команда постановки

Режиссёр-постановщик спектакля — Андрей Цисарук. Художник-постановщик — народный художник России, лауреат Государственной премии Мария Рыбасова. В команду входят также:

Художник по костюмам — Андрей Климов

Композитор — Василий Тонковидов

Художник по свету — Нарек Туманян

Балетмейстер — Лёша Кот

Педагог по вокалу — Галина Гусева

Второй режиссёр — Юлия Сафронова

Ассистенты режиссёра — Елена Емельянова

Суфлёр — Мария Котова

Особые моменты

В спектакле звучит стихотворение Н.П. Саконской "Разговор о маме", добавляющее глубину и трогательность к детской истории. Это необычное сочетание классического театра и волшебной сказки обязательно понравится всем, кто любит глубокие человеческие чувства и неожиданные повороты.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений вместе с Василисой и её друзьями!