Сказка на песке «Русалочка»

Спектакль «Русалочка»: песочное волшебство на сцене

В волшебной фантазии по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена переплетутся песочная анимация, художественное слово и музыка. Спектакль «Русалочка» расскажет трогательную историю о жертвенной любви главной героини, которая готова пожертвовать голосом и морской жизнью ради любви принца и стремления обрести бессмертную душу.

Творческая команда

Эту захватывающую историю представит актёр театра и кино Пётр Харченко. Художник Катерина Барсукова создаст неповторимую атмосферу, в которой зрители смогут в полной мере ощутить магию происходящего. Знакомая музыка Эдварда Грига, в частности из шедевра «Пер Гюнт», будет сопровождать песочную анимацию, погружая всех присутствующих в морские колориты.

Музыканты и уникальные инструменты

Музыкальные картины исполнит дуэт талантливых музыкантов: Павел Чижик и Денис Кириллов. Настоящим чудом станет звучание уникального инструмента — кристаллофона, прозрачные трубки которого издают очень нежные звуки. В спектакле участвуют лауреаты международных конкурсов:

Павел Чижик (вибрафон, кристаллофон),

Денис Кириллов (фортепиано, орган),

Пётр Харченко (художественное слово),

Катерина Барсукова (художник песочной анимации, режиссёр, сценограф, автор проекта).

Интерактивный момент

Спектакль рекомендован детям от 5 лет и взрослым. Его продолжительность — 60 минут (без антракта). После представления зрители смогут подойти к песочному столу и прикоснуться к песку вместе с художником, что создаст уникальную возможность для взаимодействия и погружения в мир творчества.