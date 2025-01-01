Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказка мудрого Филина
Билеты от 3900₽
Киноафиша Сказка мудрого Филина

Спектакль Сказка мудрого Филина

0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 3900₽

О концерте/спектакле

Новогоднее представление в Московской Государственной картинной галерее Александра Шилова

Московская Государственная картинная галерея народного художника СССР Александра Шилова, расположенная в самом центре Москвы, в историческом особняке XIX века с видом на Боровицкую башню московского Кремля станет местом, где развернется добрая и поучительная история по мотивам русских народных сказок.

Новогодняя музыкальная сказка «Сказка Мудрого Филина»

Приглашаем детей и их родителей на новогодние и рождественские елки в атмосферном каминном зале галереи. Вас ждут уютная гостиная с бархатными пуфиками, сверкающие игрушки и волшебная атмосфера.

Особенности мероприятия:

  • Камерное мероприятие, рассчитанное на 45 детей.
  • Каждый маленький зритель станет участником праздника.
  • Яркие костюмы, отличная музыка и актеры-лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
  • В игровую программу включены веселые конкурсы и активности.
  • В конце мероприятия — фото с Дедушкой Морозом возле новогодней елки.

Подарки для детей:

  • Мягкая игрушка и сладкий пряник для каждого ребенка.
  • Также предоставляется возможность ознакомиться с экспозицией картинной галереи Александра Шилова.

Детали посещения:

  • Просим приходить не ранее чем за 30 минут до начала мероприятия.
  • Вход в каминный зал XIX века — за 10 минут до начала представления.
  • Фото- и видеосъемка во время спектакля запрещены.

Стоимость билетов:

  • Детский билет (с подарком): 3500 рублей.
  • Взрослый билет (без подарка): 3500 рублей.
  • Вход для детей до 2 лет — бесплатно (без предоставления дополнительного места).

Рекомендуемый возраст: от 3 до 10 лет.
Свободная рассадка. Все услуги включены в стоимость билета.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 декабря
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
14:00 от 3900 ₽
14 декабря
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
14:00 от 3900 ₽
21 декабря
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
11:30 от 3900 ₽ 14:00 от 3900 ₽

В ближайшие дни

Пешком по радуге
0+
Детский Иммерсивный
Пешком по радуге
24 августа в 11:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Номер 13
16+
Комедия
Номер 13
9 августа в 19:00 ДК им. Зуева
от 1500 ₽
Носороги
16+
Драма
Носороги
31 августа в 19:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше