Спектакль Сказка мудрого Филина

Новогоднее представление в Московской Государственной картинной галерее Александра Шилова
Московская Государственная картинная галерея народного художника СССР Александра Шилова, расположенная в самом центре Москвы, в историческом особняке XIX века с видом на Боровицкую башню московского Кремля станет местом, где развернется добрая и поучительная история по мотивам русских народных сказок.
Новогодняя музыкальная сказка «Сказка Мудрого Филина»
Приглашаем детей и их родителей на новогодние и рождественские елки в атмосферном каминном зале галереи. Вас ждут уютная гостиная с бархатными пуфиками, сверкающие игрушки и волшебная атмосфера.
Особенности мероприятия:
- Камерное мероприятие, рассчитанное на 45 детей.
- Каждый маленький зритель станет участником праздника.
- Яркие костюмы, отличная музыка и актеры-лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
- В игровую программу включены веселые конкурсы и активности.
- В конце мероприятия — фото с Дедушкой Морозом возле новогодней елки.
Подарки для детей:
- Мягкая игрушка и сладкий пряник для каждого ребенка.
- Также предоставляется возможность ознакомиться с экспозицией картинной галереи Александра Шилова.
Детали посещения:
- Просим приходить не ранее чем за 30 минут до начала мероприятия.
- Вход в каминный зал XIX века — за 10 минут до начала представления.
- Фото- и видеосъемка во время спектакля запрещены.
Стоимость билетов:
- Детский билет (с подарком): 3500 рублей.
- Взрослый билет (без подарка): 3500 рублей.
- Вход для детей до 2 лет — бесплатно (без предоставления дополнительного места).
Рекомендуемый возраст: от 3 до 10 лет.
Свободная рассадка. Все услуги включены в стоимость билета.