Спектакль Сказка мудрого Филина

Новогоднее представление в Московской Государственной картинной галерее Александра Шилова

Московская Государственная картинная галерея народного художника СССР Александра Шилова, расположенная в самом центре Москвы, в историческом особняке XIX века с видом на Боровицкую башню московского Кремля станет местом, где развернется добрая и поучительная история по мотивам русских народных сказок.

Новогодняя музыкальная сказка «Сказка Мудрого Филина»

Приглашаем детей и их родителей на новогодние и рождественские елки в атмосферном каминном зале галереи. Вас ждут уютная гостиная с бархатными пуфиками, сверкающие игрушки и волшебная атмосфера.

Особенности мероприятия:

Камерное мероприятие, рассчитанное на 45 детей.

Каждый маленький зритель станет участником праздника.

Яркие костюмы, отличная музыка и актеры-лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

В игровую программу включены веселые конкурсы и активности.

В конце мероприятия — фото с Дедушкой Морозом возле новогодней елки.

Подарки для детей:

Мягкая игрушка и сладкий пряник для каждого ребенка.

Также предоставляется возможность ознакомиться с экспозицией картинной галереи Александра Шилова.

Детали посещения:

Просим приходить не ранее чем за 30 минут до начала мероприятия.

Вход в каминный зал XIX века — за 10 минут до начала представления.

Фото- и видеосъемка во время спектакля запрещены.

Стоимость билетов:

Детский билет (с подарком): 3500 рублей.

(с подарком): 3500 рублей. Взрослый билет (без подарка): 3500 рублей.

(без подарка): 3500 рублей. Вход для детей до 2 лет — бесплатно (без предоставления дополнительного места).

Рекомендуемый возраст: от 3 до 10 лет.

Свободная рассадка. Все услуги включены в стоимость билета.