Экспериментальная постановка для детей в театре Спесивцева

Театр Спесивцева, известный своим молодежным репертуаром, представляет необычный проект — спектакль для детей. Это экспериментальное решение художественного руководителя нашло поддержку у молодых актеров, и теперь зрители смогут насладиться настоящим волшебством на сцене.

Сюжеты, переплетенные в одну историю

В основе спектакля лежат сюжеты известных русских народных сказок: «Петушок — Золотой гребешок», «Лубяная избушка» и «Три зятя». Зрители увидят множество знакомых персонажей: петуха, лису, кота и зайца. Каждый из них станет частью увлекательного повествования, которое не оставит равнодушными как детей, так и взрослых.

Интерактивный театр для маленьких зрителей

Спектакль «Сказка ложь, а в ней...» предлагает зрителям не просто наблюдать за происходящим, но и активно участвовать в действии. Дети смогут подружиться с добрыми сказочными героями, сопереживать им в трудных ситуациях и вместе с ними противостоять злым силам. Это создает уникальную атмосферу вовлеченности и радости.

Удобное время для просмотра

Спектакли будут проходить по воскресеньям, что идеально подходит для семейных выходных. Это отличная возможность провести время с детьми и погрузиться в мир сказок и фантазий.

Не упустите шанс стать частью этого яркого театрального события в театре Спесивцева!