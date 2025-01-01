Спектакль Сказка для взрослых

История семейных взаимоотношений

В основе постановки «Сказка для взрослых» — пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Название, выбранное автором, не назовёшь весёлым, однако, на самом деле, в пьесе море иронии и комичных ситуаций.

Сюжет картины прост — две женщины, мать и дочь, живут в одной квартире. Одна уже приближается к закату своей жизни, вторая давно перешагнула возраст, когда влюбляются, создают семью и верят в чудеса.

Неожиданные повороты

Верная дочь давно позабыла о собственной жизни и самозабвенно заботится об эксцентричной, прикованной к инвалидному креслу матушке. Но однажды, в новогоднюю ночь, весь их устоявшийся мир переворачивается с ног на голову, когда в доме появляется нежданный гость.