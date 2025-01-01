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Сказка для взрослых
Билеты от 1500₽
Киноафиша Сказка для взрослых

Спектакль Сказка для взрослых

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История семейных взаимоотношений

В основе постановки «Сказка для взрослых» — пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Название, выбранное автором, не назовёшь весёлым, однако, на самом деле, в пьесе море иронии и комичных ситуаций.
Сюжет картины прост — две женщины, мать и дочь, живут в одной квартире. Одна уже приближается к закату своей жизни, вторая давно перешагнула возраст, когда влюбляются, создают семью и верят в чудеса.

Неожиданные повороты
Верная дочь давно позабыла о собственной жизни и самозабвенно заботится об эксцентричной, прикованной к инвалидному креслу матушке. Но однажды, в новогоднюю ночь, весь их устоявшийся мир переворачивается с ног на голову, когда в доме появляется нежданный гость.

Режиссер
Михаил Рахлин
В ролях
Галина Петрова
Инга Оболдина
Константин Юшкевич
Ксения Худоба
Андрей Мерзликин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 декабря
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2750 ₽

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