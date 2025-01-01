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Сказка для взрослых «Золотая рыбка: треугольник любви»
Киноафиша Сказка для взрослых «Золотая рыбка: треугольник любви»

Спектакль Сказка для взрослых «Золотая рыбка: треугольник любви»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальное путешествие в глубины человеческой души

Что, если старик был не так прост, как кажется? Что, если желания старухи — это лишь верхушка айсберга подавленных амбиций? И что, если Золотая рыбка — не просто волшебное существо, а символ искушения, свободы и запретной любви? Спектакль «Золотая рыбка: Любовный треугольник» предлагает зрителям уникальное путешествие в глубины человеческой души.

Приготовьтесь к вечеру, полному эмоций, размышлений и, возможно, даже откровений. Это не просто спектакль, а настоящая театральная феерия, которая заставит вас задуматься о вечных вопросах и человеческих отношениях.

Где и когда?

Место: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2
Дата: 25 июля в 20:00

Полезная информация

Сбор гостей начнется в 19:30. Продолжительность мероприятия составляет от 1 до 1,5 часов. Возрастное ограничение — 18+.

Обратите внимание!

На мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и мы подберем для вас более комфортный стол.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 25 июля
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 999 ₽

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