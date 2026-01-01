Сказка для непослушных медвежат
Постановка
Нижегородский театр кукол 0+
Продолжительность 80 минут
Возраст 0+

О спектакле

Кукольный спектакль о семье медведей, которые учатся ценить родной дом и любовь родителей

Спектакль «Сказка для непослушных медвежат» рассказывает о семье медведей, которые учатся ценить родной дом и любовь родителей. История повествует о медвежонке Мишке, который сбегает из дома и через приключения и трудности осознает ценность семьи.

Авторы постановки, К. Черкасская и А. Князьков, создали захватывающее зрелище по мотивам сказки В. Белова. Спектакль привлекателен своей игровой формой и музыкальным сопровождением, делая его интересным как для детей, так и для их родителей.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета живут в лесу медведь Михал Иваныч и медведица Настасья Иванна, которые мечтают о своем маленьком медвежонке. Однажды утром они находят его в капусте на огороде, называя Мишуком и начиная учить его жизни.

Однако небольшие приключения несговорчивого и упрямого медвежонка приводят к его решению сбежать. В лесу он встречает Зайчонка, который также ушел из дома. Вместе они пытаются делать все наоборот, забывая о мудрых уроках родителей. С помощью трудностей и злоключений, которые выпадают на их долю, Мишук понимает, что жизнь «наоборот» к хорошему не приведет.

Музыкальные моменты и послание спектакля

Постановка полна музыки и рассказывает историю простым языком и в игровой форме. С большим чувством и иронией, спектакль захватывает внимание как детей, так и родителей. В финальной песне говорится: «Но важней всего на свете то, что называется семья», что подчеркивает основное послание истории.

Тепло родного дома, дружная семья и мудрые родители — основополагающие темы спектакля. Поскольку эти понятия отвергаются, возникают неприятности, что зрители смогут понять, наблюдая за приключениями главных героев.

Спектакль адресован зрителям от 3 лет.

 

В других городах
Июнь
21 июня воскресенье
11:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 350 ₽

