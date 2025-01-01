Спектакль Сказка Арденнского леса

Открытая репетиция бывшей стажерской группы театра

В конце 60-х годов комедия Шекспира «Как вам это понравится» привлекла внимание Ю. Кима и П. Фоменко. Они переписали произведение, сохранив от оригинала лишь знаменитую фразу:

«Весь мир — театр.

В нем женщины, мужчины – все актеры.

У каждого свой выход и уход, и каждый акт – иная роль».

Ю. Ким добавил к пьесе замечательные песни, что превратило комедию в мюзикл. Главным героем постановки стала музыка. Легковесность и злободневность текста перенесли классику в пространство театрального озорства и веселья, создавая атмосферу импровизации для актеров и режиссера, не «замахиваясь на Вильяма нашего Шекспира».

Состав актеров

Герцог Фердинанд : Олег Нирян, Валюс Тертелис

: Олег Нирян, Валюс Тертелис Розалинда, его дочь : Мария Андреева

: Мария Андреева Герцог Фредерик, брат Фердинанда : Никита Тюнин

: Никита Тюнин Селия, его дочь : Роза Шмуклер

: Роза Шмуклер Орландо Дюбуа : Иван Вакуленко

: Иван Вакуленко Оливер Дюбуа, брат Орландо : Юрий Буторин

: Юрий Буторин Лебо, премьер-министр : Игорь Войнаровский

: Игорь Войнаровский Чарли, телохранитель Фредерика : Василий Фирсов

: Василий Фирсов Билли, шут: Дмитрий Рудков

Жители Арденнского леса

Дженни : Елена Ворончихина, Ирина Кондакова

: Елена Ворончихина, Ирина Кондакова Феба : Вера Строкова

: Вера Строкова Гильом : Степан Пьянков

: Степан Пьянков Жак-меланхолик: Кирилл Пирогов

Репетиционное руководство

Репетицию ведут:

Игорь Овчинников

Александр Мичков

Валюс Тертелис

Музыкальное сопровождение

Музыканты: