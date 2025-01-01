Спектакль Сказка Арденнского леса

В конце 60-х годов комедия Шекспира «Как вам это понравится» привлекла внимание Ю. Кима и П. Фоменко. Они переписали произведение, сохранив от оригинала лишь знаменитую фразу:
«Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У каждого свой выход и уход, и каждый акт – иная роль».
Ю. Ким добавил к пьесе замечательные песни, что превратило комедию в мюзикл. Главным героем постановки стала музыка. Легковесность и злободневность текста перенесли классику в пространство театрального озорства и веселья, создавая атмосферу импровизации для актеров и режиссера, не «замахиваясь на Вильяма нашего Шекспира».
Состав актеров
Жители Арденнского леса
Репетиционное руководство
Репетицию ведут:
Музыкальное сопровождение
Музыканты: