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Сказка Арденнского леса
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Киноафиша Сказка Арденнского леса

Спектакль Сказка Арденнского леса

Феерия Петра Фоменко без «фоменок»
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Открытая репетиция бывшей стажерской группы театра

В конце 60-х годов комедия Шекспира «Как вам это понравится» привлекла внимание Ю. Кима и П. Фоменко. Они переписали произведение, сохранив от оригинала лишь знаменитую фразу:
«Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У каждого свой выход и уход, и каждый акт – иная роль».

Ю. Ким добавил к пьесе замечательные песни, что превратило комедию в мюзикл. Главным героем постановки стала музыка. Легковесность и злободневность текста перенесли классику в пространство театрального озорства и веселья, создавая атмосферу импровизации для актеров и режиссера, не «замахиваясь на Вильяма нашего Шекспира».

Состав актеров

  • Герцог Фердинанд: Олег Нирян, Валюс Тертелис
  • Розалинда, его дочь: Мария Андреева
  • Герцог Фредерик, брат Фердинанда: Никита Тюнин
  • Селия, его дочь: Роза Шмуклер
  • Орландо Дюбуа: Иван Вакуленко
  • Оливер Дюбуа, брат Орландо: Юрий Буторин
  • Лебо, премьер-министр: Игорь Войнаровский
  • Чарли, телохранитель Фредерика: Василий Фирсов
  • Билли, шут: Дмитрий Рудков

Жители Арденнского леса

  • Дженни: Елена Ворончихина, Ирина Кондакова
  • Феба: Вера Строкова
  • Гильом: Степан Пьянков
  • Жак-меланхолик: Кирилл Пирогов

Репетиционное руководство
Репетицию ведут:

  • Игорь Овчинников
  • Александр Мичков
  • Валюс Тертелис

Музыкальное сопровождение
Музыканты:

  • Николай Орловский
  • Александр Мичков
  • Оксана Глоба
  • Ева Бреннер
  • Евгений Рогозинский
Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Олег Нирян
Валюс Тертелис
Мария Андреева
Мария Андреева
Роза Шмуклер
Иван Вакуленко

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00

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