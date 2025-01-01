Меню
Сказка Арденнского леса
Киноафиша Сказка Арденнского леса

Спектакль Сказка Арденнского леса

Музыкальное представление в двух частях по канве пьесы Шекспира «Как вам это понравится»
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 190 минут
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль «Как вам это понравится» в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко пройдет спектакль режиссёра Валюса Тертелиса по пьесе Уильяма Шекспира «Как вам это понравится». Это современная интерпретация классического произведения, действие которого разворачивается в Арденнском лесу. Главные герои ищут счастье и понимание друг друга, оставаясь верными ключевой мысли о мире как театре.

Интерактивность и живая музыка

Постановка отличается уникальным стилем: зрители становятся частью происходящего благодаря импровизациям актёров и живой музыке. Это создает динамичное взаимодействие с аудиторией и делает спектакль особенно привлекательным для тех, кто ценит современные подходы в театре.

Команда театра и творческий процесс

Автором и композитором спектакля является Юлий Ким, который совместно с Петром Фоменко и Валюсом Тертелисом создал уникальную адаптацию. Художник по костюмам — Мария Данилова, а музыкальным руководителем выступает Татьяна Агаева. Такой креативный коллектив, как Валентина Гуревич (пластический рисунок) и Владислав Фролов (освещение), добавляет дополнительную глубину к постановке.

Отступления от оригинала

История о том, как комедия Шекспира привлекла внимание Ю. Кима и П. Фоменко в конце 60-х, интересна тем, что они переписали её, оставив от оригинала лишь фразу «Весь мир — театр». Это дало возможность сделать акцент на музыке, которая становится главным персонажем спектакля.

Таким образом, слова получили легкость и злободневность, а классическое действо превратилось в театральное озорство, что открыло новые горизонты для актёров и режиссера. Не упустите возможность насладиться этой необычной трактовкой шекспировской классики!

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Олег Нирян
Мария Андреева
Мария Андреева
Никита Тюнин
Никита Тюнин
Роза Шмуклер

Фотографии

Сказка Арденнского леса Сказка Арденнского леса Сказка Арденнского леса Сказка Арденнского леса

