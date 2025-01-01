Меню
Сказка Арденнского леса
Билеты от 900₽
Киноафиша Сказка Арденнского леса

Спектакль Сказка Арденнского леса

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Режиссер Алексей Блохин
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Тайны тридевятого царства в спектакле ГИТИС-театра

В увлекательном спектакле «Однажды в тридевятом царстве» зрителей ждет магическое и полное приключений путешествие. Действие разворачивается во дворце, где живут два брата — Фредерик и Фердинанд. Они не только правители, но и заботливые отцы для своих дочерей — Розалинды и Селии.

Среди их друзей — шут Билли, всегда готовый развеселить, и начальник личной охраны Чарли, который следит за порядком. Ситуация накаляется, когда два герцога, брат, продемонстрировавший предательство, ссорятся, и один из них решает продать другого. А что же будет дальше? Это остается интригой!

Захватывающие повороты сюжета

Спектакль сочетает в себе элементы комедии, драмы и фантазии. Зрителей ждет не только неожиданная развязка, но и множество запоминающихся персонажей, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в развитие истории.

За кулисами

Создатели спектакля позаботились о ярком оформлении, которое переносит в сказочный мир. Музыкальное сопровождение погружает в атмосферу тридевятого царства, делая каждую сцену запоминающейся.

Не упустите возможность увидеть «Однажды в тридевятом царстве» — спектакль, который подарит заряд положительных эмоций и оставит след в сердце каждого зрителя!

Купить билет на спектакль Сказка Арденнского леса

Октябрь
31 октября пятница
19:00
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
от 900 ₽

