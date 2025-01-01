Скажите, девушки... Арии, романсы, неаполитанские песни

Концерт «Неаполитанская песня» в Музыкальной квартире на Тверской

Солисты Москонцерта, в составе Антона Виноградова (баритон), Александра Гладкова (баритон) и Дмитрия Романько (бас), приглашают вас на увлекательный концерт. Программа, получившая название от знаменитой неаполитанской песни, будет не только собранием популярных мелодий, но и настоящим путешествием в мир музыки.

Музыкальные жемчужины

Кроме ярких образцов неаполитанской лирики, слушателей ожидает подборка изысканных русских романсов и шедевров европейской музыки. В программе прозвучат:

М. Глинка (сл. А. Пушкина) - «В крови горит огонь желанья»

М. Глинка (сл. А. Пушкина) - «Я помню чудное мгновенье»

М. Глинка (сл. В. Жуковского) - «Победитель»

А. Даргомыжский (сл. А. Пушкина) - «Ночной зефир»

М. Глинка (сл. Н. Кукольника) - «Болеро»

П. Чайковский (сл. А. Толстого) - «Средь шумного бала»

П. Чайковский (сл. П. Чайковского) - «Страшная минута»

П. Чайковский (сл. А. Толстого) - «Серенада Дон Жуана»

С. Кардилло (сл. Р. Кордиферро) - «Катари»

С. Гастальдони (сл. Флик-Флока) - «Запретная мелодия»

Р. Фальво (сл. Э. Фуско) - «Скажите, девушки»

В. Кьяра (сл. А. Дженизе) - «Гордая прелесть осанки»

Ч. Биксио (сл. Э. Нери) - «Что же ты опустила глаза»

Э. Каннио (сл. А. Калифано) - «Влюблённый солдат»

Ф. Шуберт (сл. В. Мюллера) - «Моя!» (из цикла «Прекрасная мельничиха»)

Ф. Шуберт (сл. Л. Рельштаба) - «Вечерняя серенада»

И. Кальман - «Ария мистера Икс» из оперетты «Принцесса цирка»

И. Кальман - «Песня Тасилло» из оперетты «Марица»

И. Штраус - «Тост графа Орловского» из оперетты «Летучая мышь»

Ведущий вечера

Ведущим концерта станет Андрей Лавинский, который поможет создать атмосферу уюта и романтики.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых исполнителей!