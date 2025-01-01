Меню
Скажи мне правду о любви
Скажи мне правду о любви

Скажи мне правду о любви

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с Анастасией Вятскиной и Овиком Григоряном

Приглашаем вас на захватывающий музыкальный вечер с участием меццо-сопрано Анастасии Вятскиной и пианиста Овика Григоряна. В программе прозвучат произведения, которые не оставят равнодушными ни одного ценителя музыки.

Программа концерта

  • Валерий Гаврилин (1939–1999) – Русская тетрадь (1965) для меццо-сопрано и фортепиано на народные тексты.
  • Бенджамин Бриттен (1913–1976) – Песни кабаре (1937–1939) для голоса и фортепиано на стихи Уистена Хью Одена.

Интересные факты

Русская тетрадь Гаврилина является ярким примером эксперимента с народной музыкой, в то время как Песни кабаре Бриттена продолжают вдохновлять исполнителей своим остроумным и ироничным подходом. Оба произведения требуют от исполнителей не только технического мастерства, но и глубокого эмоционального погружения в музыку.

Обратите внимание, что программа возможна изменения, поэтому следите за обновлениями.

Купить билет на концерт Скажи мне правду о любви

Февраль
15 февраля воскресенье
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 300 ₽

