Спектакль Скажи мне, что ты меня любишь

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на переписке великого писателя Эриха Марии Ремарка и легендарной актрисы Марлен Дитрих. Это не просто история о любви — это глубокое погружение в мир чувств, где переплетаются нежность, тоска, ревность и отчаяние.
В письмах, адресованных кино-диве, Ремарк делится своими переживаниями и страстями, которые становятся отражением их необыкновенной связи. Зрители смогут стать свидетелями начала, развития и финала одной из самых красивых и драматичных историй любви XX века.
В главных ролях: Елена Захарова и Владимир Скворцов. Их мастерство и харизма сделают эту историю еще более захватывающей и эмоциональной.
Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене. Мы ждем вас!