Спектакль Скажи мне, что ты меня любишь

Спектакль, основанный на переписке писателя Эриха Марии Ремарка и актрисы Марлен Дитрих

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на переписке великого писателя Эриха Марии Ремарка и легендарной актрисы Марлен Дитрих. Это не просто история о любви — это глубокое погружение в мир чувств, где переплетаются нежность, тоска, ревность и отчаяние.

Сюжет

В письмах, адресованных кино-диве, Ремарк делится своими переживаниями и страстями, которые становятся отражением их необыкновенной связи. Зрители смогут стать свидетелями начала, развития и финала одной из самых красивых и драматичных историй любви XX века.

Актерский состав

В главных ролях: Елена Захарова и Владимир Скворцов. Их мастерство и харизма сделают эту историю еще более захватывающей и эмоциональной.

Интересные факты

Эрих Мария Ремарк — автор таких известных произведений, как "На Западном фронте без перемен" и "Три товарища".

Марлен Дитрих — икона мировой кинематографии, чья карьера охватывает более пятидесяти лет.

Спектакль представит не только любовные переживания, но и исторический контекст, в котором жили эти выдающиеся личности.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене. Мы ждем вас!