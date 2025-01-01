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Скажи мне, что ты меня любишь
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Спектакль Скажи мне, что ты меня любишь

16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль, основанный на переписке писателя Эриха Марии Ремарка и актрисы Марлен Дитрих

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на переписке великого писателя Эриха Марии Ремарка и легендарной актрисы Марлен Дитрих. Это не просто история о любви — это глубокое погружение в мир чувств, где переплетаются нежность, тоска, ревность и отчаяние.

Сюжет

В письмах, адресованных кино-диве, Ремарк делится своими переживаниями и страстями, которые становятся отражением их необыкновенной связи. Зрители смогут стать свидетелями начала, развития и финала одной из самых красивых и драматичных историй любви XX века.

Актерский состав

В главных ролях: Елена Захарова и Владимир Скворцов. Их мастерство и харизма сделают эту историю еще более захватывающей и эмоциональной.

Интересные факты

  • Эрих Мария Ремарк — автор таких известных произведений, как "На Западном фронте без перемен" и "Три товарища".
  • Марлен Дитрих — икона мировой кинематографии, чья карьера охватывает более пятидесяти лет.
  • Спектакль представит не только любовные переживания, но и исторический контекст, в котором жили эти выдающиеся личности.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене. Мы ждем вас!

В ролях
Владимир Скворцов
Елена Захарова
Елена Захарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 27 сентября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 2000 ₽

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