Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Скажи мне, что ты меня любишь...
Билеты от 1500₽
Киноафиша Скажи мне, что ты меня любишь...

Спектакль Скажи мне, что ты меня любишь...

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 1 час 25 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих: история невозможной любви в письмах

Спектакль «Скажи мне, что ты меня любишь...» основан на уникальных письмах знаменитого писателя Эриха Марии Ремарка, который принадлежал к «потерянному поколению», и иконы мирового кинематографа Марлен Дитрих. Эти письма представляют собой нечто большее, чем просто переписка — это история любви, которая, к сожалению, никогда не могла реализоваться.

История любви

На протяжении многих лет их отношения оставались не только на страницах писем. Влияние двух выдающихся личностей — немецкого писателя и кинодивы — ощущалось на разных континентах. Их жизнь была полна громких успехов, но они не принадлежали сами себе. Их роман был обречён существовать лишь в письмах, так как ответные послания Дитрих были сожжены супругой Ремарка.

Письма как диалоги

Создатели спектакля мастерски превращают эти письма в диалоги, создавая ощущение, что души Ремарка и Дитрих ведут постоянный разговор, наполненный глубокими чувствами и привязанностью. Письма становятся не просто текстом, а живыми, дышащими откровениями, которые заставляют зрителя задуматься о любви, расстоянии и времени.

Интересные факты

  • Эрих Мария Ремарк был не только писателем, но и участником Первой мировой войны, что отразилось в его творчестве.
  • Марлен Дитрих стала одной из самых известных актрис своего времени, снималась в фильмах, которые стали классикой.
  • Несмотря на свою популярность, Ремарк и Дитрих никогда не встречались, что добавляет трагичности их истории.

Спектакль обещает стать не только театральным событием, но и возможностью прикоснуться к истории двух великих личностей, чья любовь осталась навсегда запечатлённой на бумаге.

Режиссер
Наталья Людскова
В ролях
Елена Захарова
Елена Захарова
Владимир Скворцов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Скажи мне, что ты меня любишь... Скажи мне, что ты меня любишь... Скажи мне, что ты меня любишь... Скажи мне, что ты меня любишь...

В ближайшие дни

Ученая семейка и Искусственный интеллект!
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и Искусственный интеллект!
28 марта в 10:45 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Любовь и голуби
16+
Комедия
Любовь и голуби
8 ноября в 14:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Сказки матушки Зайчихи
0+
Детский
Сказки матушки Зайчихи
2 августа в 11:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше