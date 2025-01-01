Спектакль Скажи, что ты меня любишь. Ремарк и Дитрих

Спектакль-концерт

«Скажи, что ты меня любишь» – это уникальный спектакль-концерт, который переносит зрителей в мир великой любви XX века между немецким писателем Эрихом Марией Ремарком и американской дивой Марлен Дитрих. Этот вечер предлагает полное погружение в эмоции, страсти и противоречия их отношений.

История любви

Роман Ремарка и Дитрих стал источником вдохновения для создания трогательных и возвышенных писем, которые писатель адресовал своей любимой. Эти письма впоследствии легли в основу его знаменитой книги «Скажи мне, что ты меня любишь», ставшей жемчужиной его творчества.

Образ Марлен Дитрих

В письмах Эриха к Марлен она предстает не только как блестящая актриса, но и как глубокая, сильная женщина, обладающая способностью дарить тепло. В то время, когда мир находился в смятении, Дитрих приостановила свою карьеру и в течение трех лет выступала перед солдатами, стойко выдерживая все лишения и трудности армейской жизни.

Что ожидать от спектакля

Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и историей, полной преодолений, радостей и надежд. Спектакль обещает стать настоящим праздником для любителей театра и музыки, позволяя погрузиться в атмосферу великой любви и вдохновения.

Не упустите шанс стать свидетелями этой невероятной истории на сцене!