Спектакль Сказания Енисея

Сказки народов Красноярского края в театре кукол

В Красноярском театре кукол пройдет уникальный спектакль, посвященный сказкам народов Красноярского края. Главным символом программы станет образ великой реки Енисей, который объединяет различные этносы как территориально, так и духовно.

Интерактивное начало

Перед началом спектакля зрителей ждет увлекательное интерактивное театральное мероприятие. В фойе прозвучат легенды, сказы и мифы жителей Сибири. Проводники в сказочный мир расскажут о том, как человечество преодолевало суровый северный климат, осваивало природу и приручало диких животных. Зрители узнают, как возникли разные языки и наречия, а также как соседствующие народы учились мирно сосуществовать.

Сюжеты спектакля

В основе программы лежат сказочные сюжеты, такие как «Как могучий орел вернул ненцам солнце», «Белый медведь и бурый медведь», а также «Откуда пошли разные народы». На сцене зрители смогут увидеть поэтичную историю о встрече Енисея и красавицы Ангары.

Национальные костюмы и культурные элементы

Уникальность этнических культур будет подчеркнута национальными костюмами с традиционными орнаментами, образами северных животных и природных стихий. Зрители смогут увидеть сцены традиционного уклада жизни и предметы материальной культуры, что создаст атмосферу глубокого погружения в наследие народов Сибири.

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит культуру и традиции народов Сибири, и подарит незабываемые впечатления от встречи с богатством местного фольклора.