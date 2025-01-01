Экспериментальный тур Алексея Полянина

Сказание возвращается в Планетарий 1! Это уникальное воплощение новой инструментальной музыки, основанной на минимализме и чувствительности к пространству. Под названием «Шум и тишина» проходит экспериментальный тур екатеринбургского композитора Алексея Полянина и его проекта «Сказание».

Проект «Сказание» смело балансирует в жанрах ambient, post-rock и современном classical crossover. Каждое его выступление — это эксклюзивный акт, который наполняет атмосферу концертного зала. Музыка Полянина звучит в самых разных местах: от библиотек до планетариев, от академических сцен до андерграундных панк-площадок.

путешествие по России и программа концерта

Вдохновленный недавним туром-путешествием по России — от Мурманска до Камчатки — Алексей Полянин исполнит проверенную программу из композиций с альбома «Лети лепесток». Кроме того, зрителей ждут свежие этюды на фортепиано, в которых будут звучать лоуфайные синтезаторы и перегруженные гитары.

Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального путешествия. Погрузитесь в мир звуков и ощущений вместе с проектом «Сказание»!