Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях
Киноафиша Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях

Спектакль Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях

Постановка
Зазеркалье 6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+

О спектакле

Захватывающая история по произведениям Редьярда Киплинга

Музыкальный спектакль «Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях» в театре «Зазеркалье» приглашает зрителей окунуться в захватывающую историю, основанную на произведении Редьярда Киплинга. Спектакль рассказывает о храбром мангусте Рикки-Тикки-Тави, который становится на защиту мирной жизни людей от агрессивных двух кобр, жаждущих покорить жителей Большого дома и его окрестностей.

Музыка к спектаклю была специально написана композитором Дмитрием Жученко. Инструментальный ансамбль создает атмосферу, в которой южные существа противостоят захватчикам, делая каждую сцену волнующей и яркой.

Рикки-Тикки-Тави — смелый маленький мангуст, готовый сразиться с любым врагом, угрожающим семье, которая его приютила. Этот персонаж станет образцом мужества и преданности, учит маленьких зрителей важности защиты своих близких.

Завораживающий мир Индии, presented артистами труппы, увлечет всех, кто придет на музикальный спектакль «Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях». Это событие будет интересно детям от 7 до 11 лет и их родителям.

В других городах
Март
Апрель
15 марта воскресенье
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽
30 марта понедельник
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽
15:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽
25 апреля суббота
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

Фотографии

Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях

