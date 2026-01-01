Захватывающая история по произведениям Редьярда Киплинга

Музыкальный спектакль «Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях» в театре «Зазеркалье» приглашает зрителей окунуться в захватывающую историю, основанную на произведении Редьярда Киплинга. Спектакль рассказывает о храбром мангусте Рикки-Тикки-Тави, который становится на защиту мирной жизни людей от агрессивных двух кобр, жаждущих покорить жителей Большого дома и его окрестностей.

Музыка к спектаклю была специально написана композитором Дмитрием Жученко. Инструментальный ансамбль создает атмосферу, в которой южные существа противостоят захватчикам, делая каждую сцену волнующей и яркой.

Рикки-Тикки-Тави — смелый маленький мангуст, готовый сразиться с любым врагом, угрожающим семье, которая его приютила. Этот персонаж станет образцом мужества и преданности, учит маленьких зрителей важности защиты своих близких.

Завораживающий мир Индии, presented артистами труппы, увлечет всех, кто придет на музикальный спектакль «Сказание о Рикки-Тикки-Тави в девятнадцати песнях». Это событие будет интересно детям от 7 до 11 лет и их родителям.