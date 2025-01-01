Спектакль Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии

Меню
Чудом уцелевший спектакль Дмитрия Чернякова воскресает на один вечер 12+
Режиссер Дмитрий Черняков
Продолжительность 4 часа 50 минут, 3 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Китеж» в Мариинском театре: Спектакль Дмитрия Чернякова возвращается

В 2001 году на сцене Мариинского театра был представлен спектакль, который изменил лицо российской оперы. «Китеж» Дмитрия Чернякова стал символом перехода в новый век, когда опера освободилась от традиционной, пафосной эстетики, часто преисполненной религиозного величия и народной символики. В этом произведении Черняков отказался от строгих канонов, создав уникальную интерпретацию оперы, которая отошла от патетики и сосредоточилась на самом важном — на людях и их переживаниях.

Возвращение к истокам

Сегодня этот спектакль возвращается на сцену Мариинского театра в память о былых временах, когда «Китеж» только начинал удивлять зрителей и взрывать театральные каноны. Режиссура Чернякова для того времени была дерзким шагом, который оставил неизгладимый след в истории российской оперы. Спектакль, разрушивший привычные стереотипы, теперь является важной вехой в театральной культуре, и уцелевший экземпляр с каждым годом приобретает всё большую историческую ценность.

О чем эта опера?

«Китеж» — это не просто музыкальное произведение, а настоящее сказание о невидимом граде, символизирующем идеал. По сюжету, Китеж — это загадочный город, который исчез в невидимой плоскости, спасая себя от нашествия врагов. В центре оперы — не абстрактная идея, а живые люди с их страстями, сомнениями и мечтами, среди которых — святая дева Феврония.

Черняков в своей интерпретации использует образы, которые могут сначала пугать или раздражать, но при этом привносят новый взгляд на сюжет. Привычные символы, такие как святые и небесные существа, например, Сирин и Алконост, образы которых традиционно ассоциируются с православной религиозной символикой, в спектакле Чернякова предстают как простые, мирские персонажи. Это создаёт сильный контраст и заставляет зрителя задуматься о вечных вопросах любви, веры и человечности.

Возрождение спектакля

Теперь «Китеж» воскресает на один вечер, давая зрителям шанс вернуться к тем изменениям, которые произошли с российской оперой на рубеже тысячелетий. Это событие станет не только встречей с уникальным спектаклем, но и возможностью по-новому увидеть и почувствовать ту эпоху, в которой был поставлен «Китеж» и которая сегодня воспринимается как важная веха в искусстве.

Если вы хотите вновь окунуться в мир Дмитрия Чернякова и увидеть, как он воскресит «Китеж» в новой интерпретации, не упустите шанс стать частью этого важного события в истории российской оперы.

