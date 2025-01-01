Меню
Киноафиша Сказ

Спектакль Сказ

Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже 12+
Танцы и сказки: новое прочтение русских народных традиций

Приглашаем зрителей погрузиться в мир символов и метафор, где в центре внимания находятся женские архетипы, воплощенные в русских народных сказках. Спектакль обещает уникальный симбиоз устной традиции народного творчества и танца, раскрывая, как рождается и передается сказ, и как слово обретает форму в движении и звуке.

Танец как язык

Танцовщики спектакля создают «телесный перевод» традиционных узоров и орнаментов, которые уже долгое время являются частью культурного кода народа. Эти движения можно рассматривать как самостоятельную «письменность», которая через фольклорные мотивы и аутентичную хореографию поднимает важные вопросы о взаимопонимании, границах личного пространства и самоидентификации.

Диалог между героями

Зрители станут свидетелями увлекательного диалога между героями, который проясняет тонкую грань между правдой и вымыслом, индивидуальным восприятием и коллективной памятью. Этот экспериментальный подход позволяет окунуться в мир, где традиционные нарративы встречаются с современным искусством.

О команде исполнителей

Спектакль создается молодыми и амбициозными танцовщиками из компании bereg, обладающей неповторимым стилем в области contemporary танца и перформанса. Коллектив вырос в стенах Платформы современного танца bereg под руководством талантливого художественного руководителя Саши Рудик.

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу, где русский фольклор оживает через современное искусство!

Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
