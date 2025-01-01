Спектакль Сказ

Танцы и сказки: новое прочтение русских народных традиций

Приглашаем зрителей погрузиться в мир символов и метафор, где в центре внимания находятся женские архетипы, воплощенные в русских народных сказках. Спектакль обещает уникальный симбиоз устной традиции народного творчества и танца, раскрывая, как рождается и передается сказ, и как слово обретает форму в движении и звуке.

Танец как язык

Танцовщики спектакля создают «телесный перевод» традиционных узоров и орнаментов, которые уже долгое время являются частью культурного кода народа. Эти движения можно рассматривать как самостоятельную «письменность», которая через фольклорные мотивы и аутентичную хореографию поднимает важные вопросы о взаимопонимании, границах личного пространства и самоидентификации.

Диалог между героями

Зрители станут свидетелями увлекательного диалога между героями, который проясняет тонкую грань между правдой и вымыслом, индивидуальным восприятием и коллективной памятью. Этот экспериментальный подход позволяет окунуться в мир, где традиционные нарративы встречаются с современным искусством.

О команде исполнителей

Спектакль создается молодыми и амбициозными танцовщиками из компании bereg, обладающей неповторимым стилем в области contemporary танца и перформанса. Коллектив вырос в стенах Платформы современного танца bereg под руководством талантливого художественного руководителя Саши Рудик.

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу, где русский фольклор оживает через современное искусство!