Пластический спектакль в «Арт-платформе» в Новом Манеже

17 июня 2025 в 20:00 приглашаем зрителей погрузиться в мир символов, метафор и сказочных историй. В центре внимания — женские архетипы, воплощённые в русских народных сказках. Эти истории прорисовываются для зрителя в симбиозе устной традиции народного творчества и танца.

Сказка в движении

Спектакль стремится раскрыть, как рождается и передаётся сказ, как слово обретает форму в движении и звуке. Танцовщики создают телесный «перевод» традиционных узоров и орнаментов, которые существуют в культурном коде народа как самостоятельная письменность.

Темы и вопросы

Через взаимодействие с фольклорными мотивами и аутентичным движением, спектакль поднимает важные вопросы о взаимопонимании, границах личного пространства и самоидентификации. Зритель становится свидетелем диалога между героями, который выявляет тонкую грань между правдой и вымыслом, собственным восприятием и коллективной памятью.

О театре bereg

Спектакль представляет молодую и амбициозную танцевальную компанию bereg, обладающую уникальным стилем в области contemporary танца и перформанса. Компания выросла в стенах Платформы современного танца под руководством художественного руководителя Саши Рудик.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля и открыть для себя новые грани русской культуры через танец и театр!