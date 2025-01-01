Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказ про Петра Творение, Любовь и Наводнение
Киноафиша Сказ про Петра Творение, Любовь и Наводнение

Спектакль Сказ про Петра Творение, Любовь и Наводнение

Постановка
Мимигранты 12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Театр «Мимигранты» представит спектакль по мотивам «Медного всадника»

Театр «Мимигранты» приглашает зрителей на уникальный спектакль, созданный режиссером Марией Плаксиной. Это экспериментальная постановка основана на поэме Александра Пушкина «Медный всадник», изложенная языком клоунады и пластики.

Зрители станут свидетелями зарождения настоящей любви, сталкивающейся с натиском природы. Действие происходит на фоне Санкт-Петербурга — города, который олицетворяет эпоху Петра I и страдает под давлением стихии.

Спектакль предлагает фантазийный взгляд на любовь и амбиции человека, испытываемые силами природы. Оригинальные костюмы-трансформеры и игровые декорации привносят в постановку особый визуальный интерес, что является отличительной чертой театра «Мимигранты».

Команда спектакля

  • Режиссер-постановщик: Мария Плаксина
  • Художник: Мария Плаксина
  • Балетмейстер: Михаил Чайкасов
  • Художник по свету: Владимир Суханов
  • Звукорежиссер: Олег Панин
  • Артисты: Алексей Ильинский, Евгений Борисов, Михаил Мороз, Олег Крамарь, Никита Кузьмин, Елизавета Иванцова, Мария Маджаро

Не упустите возможность стать частью этой необычной театральной истории, где любовь и природа переплетаются в сказочной интерпретации классического произведения.

Купить билет на спектакль Сказ про Петра Творение, Любовь и Наводнение

Помощь с билетами
В других городах
Январь
24 января суббота
18:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

В ближайшие дни

Чудо-Юдо
0+
Музыка Детский
Чудо-Юдо
21 февраля в 14:00 Театр ЛДМ «Новая сцена»
от 1000 ₽
Мнимый больной
16+
Премьера Драма
Мнимый больной
20 марта в 19:00 Небольшой драматический театр
от 2000 ₽
Хроника объявленной смерти
18+
Драма
Хроника объявленной смерти
24 января в 19:00 Дом актера им. Станиславского
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше