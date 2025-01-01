Спектакль Сказ про Петра Творение, Любовь и Наводнение

Театр «Мимигранты» представит спектакль по мотивам «Медного всадника»

Театр «Мимигранты» приглашает зрителей на уникальный спектакль, созданный режиссером Марией Плаксиной. Это экспериментальная постановка основана на поэме Александра Пушкина «Медный всадник», изложенная языком клоунады и пластики.

Зрители станут свидетелями зарождения настоящей любви, сталкивающейся с натиском природы. Действие происходит на фоне Санкт-Петербурга — города, который олицетворяет эпоху Петра I и страдает под давлением стихии.

Спектакль предлагает фантазийный взгляд на любовь и амбиции человека, испытываемые силами природы. Оригинальные костюмы-трансформеры и игровые декорации привносят в постановку особый визуальный интерес, что является отличительной чертой театра «Мимигранты».

Команда спектакля

Режиссер-постановщик: Мария Плаксина

Художник: Мария Плаксина

Балетмейстер: Михаил Чайкасов

Художник по свету: Владимир Суханов

Звукорежиссер: Олег Панин

Артисты: Алексей Ильинский, Евгений Борисов, Михаил Мороз, Олег Крамарь, Никита Кузьмин, Елизавета Иванцова, Мария Маджаро

Не упустите возможность стать частью этой необычной театральной истории, где любовь и природа переплетаются в сказочной интерпретации классического произведения.