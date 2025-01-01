Спектакль Сказ про Петра Творение, Любовь и Наводнение

Театр «Мимигранты» приглашает зрителей на уникальный спектакль, созданный режиссером Марией Плаксиной. Это экспериментальная постановка основана на поэме Александра Пушкина «Медный всадник», изложенная языком клоунады и пластики.
Зрители станут свидетелями зарождения настоящей любви, сталкивающейся с натиском природы. Действие происходит на фоне Санкт-Петербурга — города, который олицетворяет эпоху Петра I и страдает под давлением стихии.
Спектакль предлагает фантазийный взгляд на любовь и амбиции человека, испытываемые силами природы. Оригинальные костюмы-трансформеры и игровые декорации привносят в постановку особый визуальный интерес, что является отличительной чертой театра «Мимигранты».
Не упустите возможность стать частью этой необычной театральной истории, где любовь и природа переплетаются в сказочной интерпретации классического произведения.