Спектакль Сказ о земле Самарской. Легенды Жигулей

Спектакль «Сказания земли Самарской. Легенды Жигулей» основан на литературных произведениях писателей нашего родного края. В его основе лежат многочисленные сказы и легенды о красавице Волге, Русалочьей заводи, волшебном Небесном городе, курганах-великанах и величественных Жигулях.
Этот спектакль имеет образовательно-просветительский мотив. Его цель — в игровой, развлекательной форме донести до зрителя уникальность и красоту Жигулёвских просторов, известной как «земля Самарская». Участники спектакля смогут погрузиться в атмосферу родной природы и культуры.
В спектакле драматические сцены гармонично чередуются с хореографическими композициями. Сюжет, мелодии и тексты песен, а также танцы — всё это оригинальное, созданное специально для данного представления. Уникальные авторские иллюстрации, которые будут демонстрироваться на большом экране, добавят этому шоу особую атмосферу.
Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Это идеальное мероприятие для семейного просмотра, позволяющее всем участникам испытать радость и удовольствие от театрального искусства.
Перед спектаклем зрителей ждет интерактивное шоу в фойе, которое настроит гостей на волну новогоднего праздника. Это прекрасная возможность погрузиться в атмосферу праздника и веселья.
Общая продолжительность спектакля составляет 90 минут. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия по легендам и сказаниям!