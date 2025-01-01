Спектакль Сказ о земле Самарской. Легенды Жигулей

Постановка по мотивам поволжских фольклорных произведений

Спектакль «Сказания земли Самарской. Легенды Жигулей» основан на литературных произведениях писателей нашего родного края. В его основе лежат многочисленные сказы и легенды о красавице Волге, Русалочьей заводи, волшебном Небесном городе, курганах-великанах и величественных Жигулях.

Образовательно-просветительская цель

Этот спектакль имеет образовательно-просветительский мотив. Его цель — в игровой, развлекательной форме донести до зрителя уникальность и красоту Жигулёвских просторов, известной как «земля Самарская». Участники спектакля смогут погрузиться в атмосферу родной природы и культуры.

Динамика спектакля

В спектакле драматические сцены гармонично чередуются с хореографическими композициями. Сюжет, мелодии и тексты песен, а также танцы — всё это оригинальное, созданное специально для данного представления. Уникальные авторские иллюстрации, которые будут демонстрироваться на большом экране, добавят этому шоу особую атмосферу.

Для всей семьи

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Это идеальное мероприятие для семейного просмотра, позволяющее всем участникам испытать радость и удовольствие от театрального искусства.

Интерактивное шоу

Перед спектаклем зрителей ждет интерактивное шоу в фойе, которое настроит гостей на волну новогоднего праздника. Это прекрасная возможность погрузиться в атмосферу праздника и веселья.

Продолжительность

Общая продолжительность спектакля составляет 90 минут. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия по легендам и сказаниям!