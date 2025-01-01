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Сказ о серебряных крыльях
Киноафиша Сказ о серебряных крыльях

Спектакль Сказ о серебряных крыльях

6+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мюзикл для всей семьи

«Сказ о серебряных крыльях» — музыкальная сказка для всей семьи, которая увлекает зрителей в мир ярких ритмов, захватывающих приключений и волшебных трансформаций. Под руководством режиссера Татьяны Вдовиченко, проект, основанный на идее Натальи Колесник, объединяет современную хореографию, роскошные костюмы и уникальные декорации.

Сюжет

Спектакль рассказывает волшебную историю любви двух лебедей — Любавы и Миролюба. В начале сюжета Миролюб, гордый и амбициозный лебедь, стремится к совершенству в полете, но теряет свою возлюбленную, заколдованную Черной колдуньей Гедвигой и превращенную в человека. Пройдя через многочисленные испытания и встречая на своем пути волков, русалку и ледяную королеву, Миролюб осознает, что «серебряные крылья» и высокие полеты не приносят счастья, когда ты одинок. В финале он готов рискнуть собственной жизнью ради любви, отказавшись от своих драгоценных крыльев. Зрители будут приятно удивлены неожиданным, счастливым и романтичным концом.

Творческий коллектив

В спектакле участвуют балет «Импульс» под руководством Ольги Черватюк и эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте» под руководством Светланы Елантьевой и Татьяны Уфимцевой.

Погрузитесь в волшебный мир «Сказа о серебряных крыльях», где сказочные приключения и трогательная история любви переплетаются с современными художественными решениями.

Режиссер
Татьяна Вдовиченко
В ролях
Ирина Ларионова
Александр Волков-Знаменко
Алена Пряничникова
Валерия Мичкова
Вячеслав Лебедев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 декабря
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 2500 ₽

Фотографии

Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях Сказ о серебряных крыльях

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