Спектакль Сказ о серебряных крыльях

Мюзикл для всей семьи

«Сказ о серебряных крыльях» — музыкальная сказка для всей семьи, которая увлекает зрителей в мир ярких ритмов, захватывающих приключений и волшебных трансформаций. Под руководством режиссера Татьяны Вдовиченко, проект, основанный на идее Натальи Колесник, объединяет современную хореографию, роскошные костюмы и уникальные декорации.

Сюжет

Спектакль рассказывает волшебную историю любви двух лебедей — Любавы и Миролюба. В начале сюжета Миролюб, гордый и амбициозный лебедь, стремится к совершенству в полете, но теряет свою возлюбленную, заколдованную Черной колдуньей Гедвигой и превращенную в человека. Пройдя через многочисленные испытания и встречая на своем пути волков, русалку и ледяную королеву, Миролюб осознает, что «серебряные крылья» и высокие полеты не приносят счастья, когда ты одинок. В финале он готов рискнуть собственной жизнью ради любви, отказавшись от своих драгоценных крыльев. Зрители будут приятно удивлены неожиданным, счастливым и романтичным концом.

Творческий коллектив

В спектакле участвуют балет «Импульс» под руководством Ольги Черватюк и эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте» под руководством Светланы Елантьевой и Татьяны Уфимцевой.

Погрузитесь в волшебный мир «Сказа о серебряных крыльях», где сказочные приключения и трогательная история любви переплетаются с современными художественными решениями.