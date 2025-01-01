В новогодние каникулы Русский театр на воде под руководством трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой представит полюбившийся спектакль «Сказ о русских берегах». Это уникальное сочетание спорта и искусства, в котором музыка, балет и театр переплетаются с мастерством лучших синхронисток и фееричными трюками прыгунов в воду и флайборда.
Сюжет спектакля — это сказочное путешествие по эпохам и пространствам России. Зрители встретятся с казаками, купцами на Нижегородской ярмарке и уральскими мастерами. Их ждет увлекательное путешествие в Арктику и в гости к поморам, участвующим в строительстве первого порта на Белом море. Это представление обещает быть познавательным как для детей, так и для взрослых!
«Спектакль раскроет всё разнообразие нашей страны и затянет каждого зрителя в водоворот исторических событий, которые укрепили наше государство. Он объединит и взрослых, и детей в стремлении больше узнать о родной России», — говорит художественный руководитель театра Мария Киселева.
В главных ролях выступят именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и чемпионы мира по синхронному плаванию. Каждый из них станет частью этой удивительной истории, обязательно запомнившейся зрителям.
Дети до трех лет включительно могут пройти по одному билету со взрослым и располагаются у него на руках.
Не упустите возможность стать частью оригинальной новогодней сказки Русского театра на воде под руководством Марии Киселевой!