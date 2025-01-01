Новогодний спектакль на воде от Русского театра

В новогодние каникулы Русский театр на воде под руководством трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой представит полюбившийся спектакль «Сказ о русских берегах». Это уникальное сочетание спорта и искусства, в котором музыка, балет и театр переплетаются с мастерством лучших синхронисток и фееричными трюками прыгунов в воду и флайборда.

Исторический сюжет

Сюжет спектакля — это сказочное путешествие по эпохам и пространствам России. Зрители встретятся с казаками, купцами на Нижегородской ярмарке и уральскими мастерами. Их ждет увлекательное путешествие в Арктику и в гости к поморам, участвующим в строительстве первого порта на Белом море. Это представление обещает быть познавательным как для детей, так и для взрослых!

Соединение поколений

«Спектакль раскроет всё разнообразие нашей страны и затянет каждого зрителя в водоворот исторических событий, которые укрепили наше государство. Он объединит и взрослых, и детей в стремлении больше узнать о родной России», — говорит художественный руководитель театра Мария Киселева.

Звезды на сцене

В главных ролях выступят именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и чемпионы мира по синхронному плаванию. Каждый из них станет частью этой удивительной истории, обязательно запомнившейся зрителям.

Особые условия для малышей

Дети до трех лет включительно могут пройти по одному билету со взрослым и располагаются у него на руках.

Не упустите возможность стать частью оригинальной новогодней сказки Русского театра на воде под руководством Марии Киселевой!