Спектакль Сказ о Петре и Февронии

Читаем вместе повесть о Петре и Февронии

Ромашка — удивительно русский цветок, ставший символом праздника, посвященного святым Петру и Февронии. С каждым годом почитание этих святых разрастается, и о них слагают стихи, пишут песни. День их памяти торжественно отмечают в Муроме, где покоятся их мощи. Сюда собираются тысячи паломников со всех концов света, и празднование проходит по всей России.

История святых

Святые муромские чудотворцы, князь Петр и его супруга Феврония, почитаются на Руси с давних времен. Их любовь и верность друг другу, духовное единение в скорбях и ободрение в трудностях снискали любовь православных людей. Петр и Феврония считаются покровителями супружества и семейного счастья.

Литературное наследие

В 16 веке писатель Ермолай, в монашестве известный как Еразм, создал «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Это древнерусское произведение отличается поэтичностью и благодатностью. Оно продолжает жить и по сей день, и сегодня мы приглашаем вас вместе с нами прочитать эту старинную повесть о Петре и Февронии.