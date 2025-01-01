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Сказ о Петре и Февронии
Билеты от 800₽
Киноафиша Сказ о Петре и Февронии

Спектакль Сказ о Петре и Февронии

12+
Режиссер Олег Куксовский
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Читаем вместе повесть о Петре и Февронии

Ромашка — удивительно русский цветок, ставший символом праздника, посвященного святым Петру и Февронии. С каждым годом почитание этих святых разрастается, и о них слагают стихи, пишут песни. День их памяти торжественно отмечают в Муроме, где покоятся их мощи. Сюда собираются тысячи паломников со всех концов света, и празднование проходит по всей России.

История святых

Святые муромские чудотворцы, князь Петр и его супруга Феврония, почитаются на Руси с давних времен. Их любовь и верность друг другу, духовное единение в скорбях и ободрение в трудностях снискали любовь православных людей. Петр и Феврония считаются покровителями супружества и семейного счастья.

Литературное наследие

В 16 веке писатель Ермолай, в монашестве известный как Еразм, создал «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Это древнерусское произведение отличается поэтичностью и благодатностью. Оно продолжает жить и по сей день, и сегодня мы приглашаем вас вместе с нами прочитать эту старинную повесть о Петре и Февронии.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
12:00 от 800 ₽

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