Сказ о купеческой дочери и волшебном цветке
12+
Режиссер Олег Машаров
Продолжительность 1 час 20 минут
О спектакле

Опера-мюзикл по мотивам сказки «Аленький цветочек»

В основе спектакля лежит сюжет сказки «Аленький цветочек», которая любима детьми и взрослыми всех поколений. Главная героиня Настенька просит отца привезти ей из далекой страны аленький цветочек, лишь бы выяснить, что он растет в саду у таинственного чудовища. Сорвав его, купец жестоко поплатится: девушка должна покинуть родной дом и отправиться во дворец к страшилищу...

Но не стоит переживать! В Чувашской государственной филармонии все заканчивается хорошо. Опера-мюзикл «Сказ о купеческой дочери и волшебном цветке» — это великолепное сочетание первоклассного вокала, эффектных танцев и запоминающихся мелодий. Спектакль эффективно объединяет современные технологии с традиционной русской сказкой, представленную в новом оригинальном прочтении.

Красочный мюзикловый спектакль посвящен вечным духовно-нравственным ценностям. Он пробуждает в сердцах зрителей чувство патриотизма, любви к семье и верности истокам. Ожидайте, что он заставит детей и родителей поверить в чудо и во всепобеждающую силу добра. Ведь каждый из нас может сделать мир светлее!

Постановка спектакля поддержана Грантом Главы Чувашии.

Основные данные:

  • Либретто: Игорь Зубков, Олег Машаров, по мотивам сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек»
  • Композитор: Игорь Зубков (г. Москва)
  • Автор стихов: Сергей Плотов (г. Москва)
  • Режиссер: Олег Машаров (г. Москва)
  • Хормейстер: Елена Максимова
  • Хореографы: Кристина Игнатьева, Сергей Ререкин, Ирина Гаврилова
