Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказ о доброй Марьюшке, храбром Иванушке и злой Бабе-яге
Билеты от 500₽
Киноафиша Сказ о доброй Марьюшке, храбром Иванушке и злой Бабе-яге

Спектакль Сказ о доброй Марьюшке, храбром Иванушке и злой Бабе-яге

Постановка
Историко-этнографический театр 0+
Режиссер Михаил Мизюков
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сказочная история о Марьюшке и Баба-Яге

«Ох и страшно!» — так начинает свою историю известная сказка о Баба-Яге, которая варит зелья и колдует, ожидая, когда кто-то попадется к ней в колодец. Она готова заставить любого служить себе, но не Марьюшку. Эта добрая, ласковая и трудолюбивая девушка не боится ни Бабы-Яги, ни других злых сил.

Приключения Марьюшки

Марьюшка, с её добрым сердцем, всегда готова прийти на помощь. Она не только спасет козочку и медведя, но и найдет своего любимого. Ее история полна приключений и волшебства, что делает ее привлекательной для зрителей всех возрастов.

Для кого спектакль?

Этот спектакль идеально подходит для самых младших зрителей. История сочетает в себе элементы веселья и легкого страха, что делает её увлекательной, но не утомительной. Дети не устанут от долгого сидения, ведь каждая сцена будет захватывающей и интересной.

Зачем идти на спектакль?

Если вы хотите погрузиться в мир сказок и волшебства, взять с собой самых младших и подарить им незабываемые эмоции, не упустите шанс посетить этот спектакль. Он покажет, как добро всегда побеждает зло, и научит маленьких зрителей важным жизненным урокам.

Эх, скинуть бы мне годков-дцать, побежал бы смотреть эту сказку сам! Но вместо этого я приведу своих детей, чтобы они могли насладиться этой удивительной историей.»

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽
18 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

У Лукоморья дуб зеленый...
6+
Детский
У Лукоморья дуб зеленый...
27 июля в 16:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Бременские музыканты
0+
Мюзикл Детский
Бременские музыканты
18 октября в 12:00 ЦДКЖ
от 800 ₽
Кентервильское привидение
6+
Детский
Кентервильское привидение
28 сентября в 11:00 Театр Терезы Дуровой
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше