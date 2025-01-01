Спектакль Скапен. Неаполитанская комедия

Народный герой и любимец женщин

Разменяв пятое столетие, Скапен как никогда свеж, бодр, задорен и чрезвычайно хитёр! Очаровательный плут и любимец женщин, он стал мировым символом благодаря Жану-Батисту Мольеру, оставаясь неизменным помощником влюблённых и вершителем поломанных судеб. Этот народный герой, одерживающий верх над богатыми и всемогущими, стал легендой благодаря живости ума и стремлению к благотворительности, и его подвиги прославились в веках.

Новый спектакль — новые хитросплетения

Однако ему всегда мало! Остроумный и ловкий слуга вновь в игре, и в новом спектакле Евгения Славутина «Скапен. Неаполитанская комедия» его роли становятся ещё более яркими.

Комедия Дель Арте с глубокими размышлениями

Скрытые под масками комедии Дель Арте, персонажи раскрывают неожиданные психотипы и взаимоотношения, которые не только вызывают смех, но и ставят вопросы: зачем Скапену эта радость — соединять чужие судьбы? Ради денег, похвалы или признания? Ответ скрыт в хитросплетениях великого сюжета, полном личных тайн и захватывающих интриг.