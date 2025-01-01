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Скапен. Неаполитанская комедия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Скапен. Неаполитанская комедия

Спектакль Скапен. Неаполитанская комедия

Постановка
МОСТ 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Народный герой и любимец женщин

Разменяв пятое столетие, Скапен как никогда свеж, бодр, задорен и чрезвычайно хитёр! Очаровательный плут и любимец женщин, он стал мировым символом благодаря Жану-Батисту Мольеру, оставаясь неизменным помощником влюблённых и вершителем поломанных судеб. Этот народный герой, одерживающий верх над богатыми и всемогущими, стал легендой благодаря живости ума и стремлению к благотворительности, и его подвиги прославились в веках.

Новый спектакль — новые хитросплетения
Однако ему всегда мало! Остроумный и ловкий слуга вновь в игре, и в новом спектакле Евгения Славутина «Скапен. Неаполитанская комедия» его роли становятся ещё более яркими.

Комедия Дель Арте с глубокими размышлениями
Скрытые под масками комедии Дель Арте, персонажи раскрывают неожиданные психотипы и взаимоотношения, которые не только вызывают смех, но и ставят вопросы: зачем Скапену эта радость — соединять чужие судьбы? Ради денег, похвалы или признания? Ответ скрыт в хитросплетениях великого сюжета, полном личных тайн и захватывающих интриг.

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Роман Зуев
Дмитрий Аникушин
Эмма Горвиц
Иван Орехов
Анна Максимова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Скапен. Неаполитанская комедия

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