Сканворды. Офлайн
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сканворды. Офлайн

Сканворды. Офлайн

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап-шоу «Сканворды. Офлайн»

Приглашаем вас на новое стендап-шоу с участием известных комиков Макса Евдокимова, Никиты Шевчукова и Егора Свирского. Это уникальное событие обещает живое общение, оригинальный юмор и атмосферу теплых встреч в формате офлайн.

Что вас ждет?

Стереотипы, привычные темы и остроумные наблюдения о повседневной жизни — это лишь небольшая часть того, что можно ожидать от выступлений наших комиков. Каждый из них обладает уникальным стилем и умением взаимодействовать с аудиторией.

Уникальный формат

Формат «офлайн» дает возможность не только наслаждаться юмором, но и знакомиться с другими зрителями, обмениваться впечатлениями и находить единомышленников. Забудьте о регулярных онлайн-концертах — здесь вы сможете ощутить настоящую энергетику зрительного зала!

Интересные факты

Каждый из участников шоу имеет собственные достижения: Макс Евдокимов — один из самых популярных молодёжных стендап-комиков, Никита Шевчуков — участник телеигр и ведущий, а Егор Свирский — резидент известного юмористического клуба. Они обещают сделать вечер незабываемым!

Не упустите возможность посетить «Сканворды. Офлайн» и насладиться настоящим качественным стендапом в компании друзей. Это будет вечер, который надолго останется в вашей памяти!

Купить билет на концерт Сканворды. Офлайн

Октябрь
7 октября вторник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

