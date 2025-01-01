Компания «Вселенная Классики» приглашает вас провести волшебный вечер, погрузившись в атмосферу Севера на мероприятии «Скандинавская сага: Музыка Фьордов при свечах». Это камерный музыкальный рассказ о красоте и глубине северных ландшафтов, наполненный мягким светом свечей.
Север говорит не громко. Это не концерт в привычном понимании, а честное и сдержанное повествование, похожее на взгляд человека, который многое понял и теперь просто играет — без лишнего и напрямую. Сияние свечей придает особую атмосферу уюта и интимности, усиливая ощущения погружения в древние северные сказания.
В программе мероприятия сплетаются народные интонации и авторские темы, архаика и неоклассика. Фортепиано и струнные создают пространство, где вы можете замедлиться, остаться наедине с образом, воспоминаниями или мечтой. Этот вечер — как северная легенда, рассказываемая у костра: простая на первый взгляд, но долго живущая в душе.
Если вы чувствуете, что вам нужно остановиться и просто послушать, значит, вы здесь вовремя. Обратите внимание: билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Важно учесть, что в составе артистов возможны изменения.
На 4 октября в программе выступят:
Ангелина неоднократно была концертмейстером оркестра на вокальном конкурсе «Весна романса» и солировала с камерно-симфоническим оркестром города Южно-Сахалинска. Она активно выступает на различных площадках Санкт-Петербурга и других городов России.