Погрузитесь в атмосферу севера с классической музыкой при свечах

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас провести волшебный вечер, погрузившись в атмосферу Севера на мероприятии «Скандинавская сага: Музыка Фьордов при свечах». Это камерный музыкальный рассказ о красоте и глубине северных ландшафтов, наполненный мягким светом свечей.

Необычное музыкальное повествование

Север говорит не громко. Это не концерт в привычном понимании, а честное и сдержанное повествование, похожее на взгляд человека, который многое понял и теперь просто играет — без лишнего и напрямую. Сияние свечей придает особую атмосферу уюта и интимности, усиливая ощущения погружения в древние северные сказания.

Музыкальные образы

В программе мероприятия сплетаются народные интонации и авторские темы, архаика и неоклассика. Фортепиано и струнные создают пространство, где вы можете замедлиться, остаться наедине с образом, воспоминаниями или мечтой. Этот вечер — как северная легенда, рассказываемая у костра: простая на первый взгляд, но долго живущая в душе.

Для кого это мероприятие?

Если вы чувствуете, что вам нужно остановиться и просто послушать, значит, вы здесь вовремя. Обратите внимание: билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Важно учесть, что в составе артистов возможны изменения.

Исполнители вечера

На 4 октября в программе выступят:

Виталий Синельников (фортепиано) — известный пианист-виртуоз и ученик доцента Санкт-Петербургской консерватории Олега Геннадьевича Вайнштейна. Лауреат множества премий, включая: Премия правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» Международный конкурс им. Марии Юдиной (2020) — 3 премия Международный конкурс «Бартоломео Кристофори» (2022) — Гран-при Международный конкурс «Великий Шелковый путь» (2023) — 2 премия Международный конкурс им. Сергея Рахманинова (2024) — 2 премия

(фортепиано) — известный пианист-виртуоз и ученик доцента Санкт-Петербургской консерватории Олега Геннадьевича Вайнштейна. Лауреат множества премий, включая: Ангелина Фельдшерова (скрипка) — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Лауреат международных конкурсов в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Принимала участие в мастер-классах у ведущих педагогов России и работала приглашенным артистом Мариинского театра (2021–2023).

Ангелина неоднократно была концертмейстером оркестра на вокальном конкурсе «Весна романса» и солировала с камерно-симфоническим оркестром города Южно-Сахалинска. Она активно выступает на различных площадках Санкт-Петербурга и других городов России.