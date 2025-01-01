Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Скандинавская сага: музыка фьордов при свечах
Киноафиша Скандинавская сага: музыка фьордов при свечах

Скандинавская сага: музыка фьордов при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Погрузитесь в атмосферу севера с классической музыкой при свечах

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас провести волшебный вечер, погрузившись в атмосферу Севера на мероприятии «Скандинавская сага: Музыка Фьордов при свечах». Это камерный музыкальный рассказ о красоте и глубине северных ландшафтов, наполненный мягким светом свечей.

Необычное музыкальное повествование

Север говорит не громко. Это не концерт в привычном понимании, а честное и сдержанное повествование, похожее на взгляд человека, который многое понял и теперь просто играет — без лишнего и напрямую. Сияние свечей придает особую атмосферу уюта и интимности, усиливая ощущения погружения в древние северные сказания.

Музыкальные образы

В программе мероприятия сплетаются народные интонации и авторские темы, архаика и неоклассика. Фортепиано и струнные создают пространство, где вы можете замедлиться, остаться наедине с образом, воспоминаниями или мечтой. Этот вечер — как северная легенда, рассказываемая у костра: простая на первый взгляд, но долго живущая в душе.

Для кого это мероприятие?

Если вы чувствуете, что вам нужно остановиться и просто послушать, значит, вы здесь вовремя. Обратите внимание: билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Важно учесть, что в составе артистов возможны изменения.

Исполнители вечера

На 4 октября в программе выступят:

  • Виталий Синельников (фортепиано) — известный пианист-виртуоз и ученик доцента Санкт-Петербургской консерватории Олега Геннадьевича Вайнштейна. Лауреат множества премий, включая:
    • Премия правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования»
    • Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»
    • Международный конкурс им. Марии Юдиной (2020) — 3 премия
    • Международный конкурс «Бартоломео Кристофори» (2022) — Гран-при
    • Международный конкурс «Великий Шелковый путь» (2023) — 2 премия
    • Международный конкурс им. Сергея Рахманинова (2024) — 2 премия
  • Ангелина Фельдшерова (скрипка) — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Лауреат международных конкурсов в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Принимала участие в мастер-классах у ведущих педагогов России и работала приглашенным артистом Мариинского театра (2021–2023).

Ангелина неоднократно была концертмейстером оркестра на вокальном конкурсе «Весна романса» и солировала с камерно-симфоническим оркестром города Южно-Сахалинска. Она активно выступает на различных площадках Санкт-Петербурга и других городов России.

Купить билет на концерт Скандинавская сага: музыка фьордов при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
17:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
8 января четверг
15:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
5 января в 19:30 Руки вверх!
от 990 ₽
Новогодний Штраус-гала во дворце Великого князя
6+
Классическая музыка
Новогодний Штраус-гала во дворце Великого князя
31 декабря в 16:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 5999 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
19 января в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше