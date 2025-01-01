Компания «Вселенная Классики» приглашает зрителей на камерный музыкальный рассказ о Севере — «Скандинавская сага. Музыка Фьордов при свечах». Это особенное событие создаст атмосферу уюта и спокойствия, позволяя погрузиться в мир северных легенд и сказаний.
Этот вечер будет не просто концертом, а сдержанным и честным повествованием, выполненным в теплом свете свечей. Музыка будет сочетать народные интонации и авторские темы, предоставляя пространство для размышлений и мечтаний. Зрители смогут насладиться звучанием фортепиано и струнных инструментов, создающих уникальную атмосферу, в которой можно остановиться и просто почувствовать.
На концерте 21 сентября выступят:
На концерте 5 октября зрителей ожидают:
Билеты на концерт приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание, что состав артистов может изменяться. Концертный зал расположен на 3 этаже здания музея, лифта нет.