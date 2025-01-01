Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Скандинавская сага. Музыка Фьордов при свечах
Билеты от 999₽
Киноафиша Скандинавская сага. Музыка Фьордов при свечах

Скандинавская сага. Музыка Фьордов при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 999₽

О концерте/спектакле

Неповторимый вечер "Скандинавская сага" от компании «Вселенная Классики»

Компания «Вселенная Классики» приглашает зрителей на камерный музыкальный рассказ о Севере — «Скандинавская сага. Музыка Фьордов при свечах». Это особенное событие создаст атмосферу уюта и спокойствия, позволяя погрузиться в мир северных легенд и сказаний.

Что ожидать от вечера?

Этот вечер будет не просто концертом, а сдержанным и честным повествованием, выполненным в теплом свете свечей. Музыка будет сочетать народные интонации и авторские темы, предоставляя пространство для размышлений и мечтаний. Зрители смогут насладиться звучанием фортепиано и струнных инструментов, создающих уникальную атмосферу, в которой можно остановиться и просто почувствовать.

Мастера сцены

На концерте 21 сентября выступят:

  • Нелли Пчелинцева (фортепиано) — выпускница Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, лауреат Международных конкурсов, концертмейстер Департамента народных инструментов Международной Академии Юрия Башмета в Сочи.
  • Теймур Кулиев (домра) — победитель Всероссийского музыкального конкурса, обладатель Гранта Президента РФ, арт-директор проекта «Домра-Модерн».

На концерте 5 октября зрителей ожидают:

  • Екатерина Макаренко (фортепиано) — выпускница Московской государственной консерватории, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.
  • Маргарита Афанасьева (скрипка) — лауреат международных конкурсов, выступала на крупных сценах мира, включая Карнеги Холл в Нью-Йорке.
  • Давид Ежов (виолончель) — солист симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.

Важная информация

Билеты на концерт приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание, что состав артистов может изменяться. Концертный зал расположен на 3 этаже здания музея, лифта нет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
17:00 от 999 ₽
5 октября
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
17:00 от 999 ₽

В ближайшие дни

Детский StandUp: семейное шоу выходного дня
0+
Юмор
Детский StandUp: семейное шоу выходного дня
14 сентября в 13:00 Still Standup Moscow
от 1090 ₽
16+
Классическая музыка
Под небом Парижа. Концерт на корабле
23 октября в 19:00 Северный речной вокзал
от 2000 ₽
Виктор Салтыков
18+
Эстрада
Виктор Салтыков
25 марта в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше