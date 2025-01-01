Неповторимый вечер "Скандинавская сага" от компании «Вселенная Классики»

Компания «Вселенная Классики» приглашает зрителей на камерный музыкальный рассказ о Севере — «Скандинавская сага. Музыка Фьордов при свечах». Это особенное событие создаст атмосферу уюта и спокойствия, позволяя погрузиться в мир северных легенд и сказаний.

Что ожидать от вечера?

Этот вечер будет не просто концертом, а сдержанным и честным повествованием, выполненным в теплом свете свечей. Музыка будет сочетать народные интонации и авторские темы, предоставляя пространство для размышлений и мечтаний. Зрители смогут насладиться звучанием фортепиано и струнных инструментов, создающих уникальную атмосферу, в которой можно остановиться и просто почувствовать.

Мастера сцены

На концерте 21 сентября выступят:

Нелли Пчелинцева (фортепиано) — выпускница Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, лауреат Международных конкурсов, концертмейстер Департамента народных инструментов Международной Академии Юрия Башмета в Сочи.

На концерте 5 октября зрителей ожидают:

Екатерина Макаренко (фортепиано) — выпускница Московской государственной консерватории, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.

Важная информация

Билеты на концерт приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание, что состав артистов может изменяться. Концертный зал расположен на 3 этаже здания музея, лифта нет.