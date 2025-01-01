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Скандальное происшествие
Киноафиша Скандальное происшествие

Спектакль Скандальное происшествие

Постановка
Мой театр 16+
Режиссер Павел Южаков
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Скандальное происшествие» в Новосибирске

«Скандальное происшествие» — это уникальная постановка по книге Джона Бойнтона Пристли, которая обещает захватить внимание зрителей с первых минут. В спектакле затрагиваются острые социальные темы, что делает его актуальным в наше время.

Каждый из актёров в составе компании «Гамма» привносит в свою роль неповторимый стиль и энергетику. Спектакль уже завоевал признание на различных театральных фестивалях и получил положительные отзывы критиков.

Театр-постановщик: Театральная компания «Гамма»

Режиссёр

Павел Южаков

В ролях

  • Алексей Корнев
  • Павел Поляков
  • Валерия Лесовая
  • Пётр Владимиров
  • Денис Ганин
  • Мария Гладких
  • Анастасия Плешкань
  • Денис Горовенко

Интересные факты

  • Режиссёр Павел Южаков известен своими нестандартными подходами в интерпретации классических произведений.
  • Спектакль сочетает в себе элементы драмы и комедии, что позволяет зрителям увидеть различные грани человеческих отношений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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