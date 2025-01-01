Спектакль «Скандальное происшествие» в Новосибирске

«Скандальное происшествие» — это уникальная постановка по книге Джона Бойнтона Пристли, которая обещает захватить внимание зрителей с первых минут. В спектакле затрагиваются острые социальные темы, что делает его актуальным в наше время.

Каждый из актёров в составе компании «Гамма» привносит в свою роль неповторимый стиль и энергетику. Спектакль уже завоевал признание на различных театральных фестивалях и получил положительные отзывы критиков.

Театр-постановщик: Театральная компания «Гамма»

Режиссёр

Павел Южаков

В ролях

Алексей Корнев

Павел Поляков

Валерия Лесовая

Пётр Владимиров

Денис Ганин

Мария Гладких

Анастасия Плешкань

Денис Горовенко

Интересные факты

Режиссёр Павел Южаков известен своими нестандартными подходами в интерпретации классических произведений.

Спектакль сочетает в себе элементы драмы и комедии, что позволяет зрителям увидеть различные грани человеческих отношений.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Билеты уже в продаже.