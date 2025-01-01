Спектакль Скандальное происшествие

«Скандальное происшествие» — это уникальная постановка по книге Джона Бойнтона Пристли, которая обещает захватить внимание зрителей с первых минут. В спектакле затрагиваются острые социальные темы, что делает его актуальным в наше время.
Каждый из актёров в составе компании «Гамма» привносит в свою роль неповторимый стиль и энергетику. Спектакль уже завоевал признание на различных театральных фестивалях и получил положительные отзывы критиков.
Театр-постановщик: Театральная компания «Гамма»
Павел Южаков
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