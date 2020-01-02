Меню
Скандалисты
Киноафиша Скандалисты

Спектакль Скандалисты

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Невероятный мир театрального закулисья на сцене Дворца искусств Ленинградской области

Мир театра всегда привлекал зрителей таинственностью закулисья и уникальной атмосферой творчества. Кто эти волшебники, которые воссоздают невероятные истории на сцене? В этот раз нам открывается завораживающая история, в центре которой жизнь Наполеона и его возлюбленной — Жозефины де Богарне.

Сложности выбора

Художественный руководитель французского театра Эрве Монтень столкнулся с неожиданным вызовом при подготовке к премьере. Основная актриса, vyигравшая кастинг на роль Жозефины, оказалась в положении и не сможет выйти на сцену. Но как же заменить её?

Непредсказуемые повороты

В поисках новой звезды на роль приглашается бывшая жена Эрве — Габриэль Тристан. Ситуация накаляется, когда в сценарий вмешиваются не только театральные интриги, но и личные чувства. В круговорот событий вписываются директор театра, его супруга и новый муж Габриэль — Жан Байар, что приводит к неожиданным и комичным последствиям.

Скандал на пороге успеха

Проблемы с кастингом и взаимоотношениями оказываются лишь верхушкой айсберга. На фоне театрального искусства разворачивается настоящий скандал, который, как это ни парадоксально, обещает значительно повысить интерес к спектаклю и его успеху.

Следите за обновлениями, ведь премьера уже не за горами! Эта история обещает быть не только зрелищной, но и полна неожиданных поворотов судьбы. Театр — это жизнь, а настоящая жизнь — это всегда немного театра!

Режиссер
Олег Фомин
Олег Фомин
В ролях
Олег Фомин
Олег Фомин
Анна Чурина
Анна Чурина
Кирилл Запорожский
Кирилл Запорожский
Михаил Химичев
Михаил Химичев
Елена Саар

В других городах

Санкт-Петербург, 13 ноября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 800 ₽

