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Скамейка
Билеты от 2500₽
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Спектакль Скамейка

Постановка
Губернский театр 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Лирическая комедия по пьесе А. Гельмана

Однажды майским вечером в парке на скамейке встретились Он и Она. Это случайное столкновение, вначале казавшееся обычным, вскоре превратилось в нечто гораздо более значимое.

Психологический триллер
Слово за словом, фраза за фразой — перед нами разворачивается настоящий психологический триллер, где переплетаются правда и ложь, любовь и ненависть. Героям предстоит пережить за один вечер целую жизнь, полную неожиданных поворотов.

Скамейка как символ
Скамейка становится не просто местом встречи, а свидетелем их надежд и разочарований, страстей и отчаяния. Каждая из их историй, казалось бы, случайная, имеет свой смысл, раскрывая тайны их душ.

Путь к пониманию
Но ни одна встреча не бывает случайной. Постепенно, через все эмоции и переживания, герои приходят к пониманию не только друг друга, но и самих себя, открывая новые грани своей личности.

Режиссер
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
В ролях
Вера Шпак
Вера Шпак
Антон Хабаров
Елена Хабарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Скамейка Скамейка Скамейка Скамейка

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