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Скамейка
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Спектакль Скамейка

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль - гимн Женщине

«Скамейка» — это история о встрече двух непохожих людей, случайно встретившихся на скамейке в парке. Однако режиссер превращает эту, на первый взгляд, обычную встречу в глубокий и трогательный спектакль. На сцене актеры играют с максимальной экспрессией и самоотдачей. Их эмоции настолько искренни и сильны, что зрители невольно начинают сопереживать героям, забывая о том, что происходящее — всего лишь спектакль.

Сюжет

Сюжет «Скамейки» прост и понятен: мужчина и женщина встречаются на скамейке в парке. Он меняет имена и лица, а она каждый раз готова обманываться и ждать. Это история о том, как мы ищем любовь, искренность и понимание в мире одиночества. Спектакль затрагивает темы, близкие каждому зрителю — о встречах и расставаниях, об ожидании и разочарованиях, а также о надежде на лучшее.

Роли и исполнители

В спектакле играют известные актеры театра и кино. Мужчина — Олег Масленников-Войтов, а женщина — Екатерина Вуличенко (15 декабря) или Елена Захарова (29 января). Их персонажи — это представители разных миров, разных судеб, но объединяет их одно — желание найти искренность и любовь.

Эмоциональный и музыкальный контекст

Этот смешной, волнующий и лиричный спектакль насыщен эмоциями и музыкой. Он не оставит равнодушным никого, потому что подобная история может произойти в жизни каждого. Это спектакль о поиске любви и взаимопонимания в мире, где так часто царят одиночество и отчуждение

Режиссер
Людмила Никитина
В ролях
Олег Масленников-Войтов
Екатерина Вуличенко
Елена Захарова
Актёрский состав указан с заменами

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 декабря
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Скамейка

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