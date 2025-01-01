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Скамейка
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Спектакль Скамейка

Не самая банальная советская мелодрама, сыгранная как французский шансон 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Александра Гельмана

«Скамейка» — это мелодрама, которая выходит за рамки привычного советского сюжета и оживает на сцене в стиле французского шансона. Спектакль Льва Стукалова — это не просто история случайной встречи, а глубокий и тонкий рассказ о том, как одиночество и любовь переплетаются в жизни каждого из нас.

Сюжет

В центре внимания — случайная встреча двоих незнакомцев в парке. Он — мужчина, любящий флиртовать, она — женщина, уставшая от одиночества. Их разговор начинается легко и непринуждённо, как простое знакомство, но вскоре выясняется, что год назад они уже виделись на этой же скамейке. Это открытие становится началом целого каскада событий, полных юмора, иронии и, в то же время, глубокой лиричности.

Что делает спектакль особенным?

Несмотря на кажущуюся простоту сюжета, «Скамейка» оказывается сложным, эмоционально насыщенным произведением, где комедия и драма переплетаются в равных долях. Режиссёр Лев Стукалов находит в этой истории новые нюансы, превращая её в лирическую, поэтичную, но при этом очень жизненную притчу о человеческих взаимоотношениях.

Атмосфера

Спектакль предлагает зрителю не только задуматься о сложностях и красоте любви, но и улыбнуться, увидев себя в героях пьесы. Проникновенные диалоги и тонкие актерские работы создают атмосферу, где каждая эмоция — будь то смех или грусть — звучит по-особенному.

Почему стоит посмотреть?

«Скамейка» — это универсальная история, близкая каждому, кто хотя бы раз сталкивался с одиночеством, поиском любви и теми неуловимыми моментами, которые связывают людей. Благодаря необычному режиссёрскому подходу и таланту исполнителей, спектакль вызывает глубокий отклик у зрителя, даря как смех, так и повод для размышлений.

Этот спектакль — идеальный выбор для тех, кто ценит тонкий юмор, жизненные ситуации и сложные человеческие взаимоотношения, рассказанные легко и проникновенно.

Спектакль Льва Стукалова — это история, которая проникает в сердце и остаётся там надолго.

Режиссер
Лев Стукалов
В ролях
Дмитрий Лебедев
Андрей Смелов
Юлия Молчанова
Марианна Семенова
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Скамейка Скамейка Скамейка Скамейка Скамейка

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