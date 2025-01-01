Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Скамейка
Киноафиша Скамейка

Спектакль Скамейка

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Скамейка»: история встречи в парке

Встреча двух сердец в тени деревьев городского парка – вот о чем пьеса «Скамейка». Это рассказ о мужчине и женщине, чьи пути пересеклись случайно, но привели к неожиданным открытиям.

Сюжет

Судьба сводит героев в обычном городском парке. Они оба не говорят правду, создавая иллюзии, которые кажутся им лучше реальности. Но именно эта игра приводит их к пониманию и искренности. Смешные и горькие моменты истории показывают, как Он и Она шаг за шагом приходят к взаимопониманию. Узнав друг о друге всю правду, они находят общий язык и становятся ближе, чем кто-либо другой. «Скамейка» – это зеркало отношений между людьми, отражение того, как легко мы строим стены из лжи и как трудно, но важно, их разрушать.

Режиссер
Михаил Цитриняк
В ролях
Александр Самойленко
Алена Яковлева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 18 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Скамейка Скамейка Скамейка Скамейка

В ближайшие дни

Идеальный свидетель
16+
Комедия
Идеальный свидетель
8 января в 18:00 ДК «Красное Сормово»
от 1600 ₽
Русский крест
16+
Моноспектакль Музыка
Русский крест
5 ноября в 19:00 Нижегородский театр юного зрителя
от 2500 ₽
Зал ожидания
18+
Премьера Драма
Зал ожидания
17 ноября в 19:00 Нижегородский театр юного зрителя
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше