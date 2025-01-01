Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Скамейка
Киноафиша Скамейка

Спектакль Скамейка

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о любви и лжи по пьесе А. Гелмана в Театре «Суббота»

В Театре «Суббота» состоится спектакль, в котором на сцене встретятся только двое — мужчина и женщина. Их общение происходит в городском парке, где они обмениваются словами, полными лжи, принимая ненастоящее за реальность.

Произведение основано на пьесе Александра Гельмана, известного своей способностью глубоко исследовать человеческие отношения. По мере развития действия, ложь постепенно перерастает в искренность, и герои становятся близкими друг другу.

Этот спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит интеллектуальный подход к театральному искусству и остроумные диалоги. Приготовьтесь к искрометному сценическому взаимодействию, которое заставит задуматься о природе правды и лжи в отношениях.

Купить билет на спектакль Скамейка

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 2500 ₽

Фотографии

Скамейка Скамейка Скамейка Скамейка

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
22 февраля в 13:00 Casino Museum
от 900 ₽
Щелкунчик и Мышиный король
6+
Детский Кукольный
Щелкунчик и Мышиный король
14 февраля в 11:00 Театр сказки
от 600 ₽
Безработный Дед Мороз
Детский Детские елки
Безработный Дед Мороз
30 декабря в 12:00 ТриЧетыре
от 1100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше