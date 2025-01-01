Спектакль Скамейка

Спектакль о любви и лжи по пьесе А. Гелмана в Театре «Суббота»

В Театре «Суббота» состоится спектакль, в котором на сцене встретятся только двое — мужчина и женщина. Их общение происходит в городском парке, где они обмениваются словами, полными лжи, принимая ненастоящее за реальность.

Произведение основано на пьесе Александра Гельмана, известного своей способностью глубоко исследовать человеческие отношения. По мере развития действия, ложь постепенно перерастает в искренность, и герои становятся близкими друг другу.

Этот спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит интеллектуальный подход к театральному искусству и остроумные диалоги. Приготовьтесь к искрометному сценическому взаимодействию, которое заставит задуматься о природе правды и лжи в отношениях.