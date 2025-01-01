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Скамейка
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Спектакль Скамейка

Постановка
13 трамвай 16+
Режиссер Полина Гнездилова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Скамейка» в Сибирском камерном театре «13 трамвай»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» с гордостью анонсирует премьеру спектакля «Скамейка» по одноименной пьесе Александра Гельмана. Это смешная и горькая история о том, как Он и Она проходят путь от взаимной лжи к взаимной искренности.

Сложные человеческие отношения

Диалоги героев полны недосказанности, иронии и горечи, что подчеркивает сложность человеческих отношений. Через взаимодействие двух героев, зрители становятся свидетелями их попыток преодолеть внутренние барьеры и разобраться в собственных чувствах.

Новый персонаж — новая динамика

В спектакле появляется новый персонаж, который либо подталкивает героев к важным решениям, либо создает ситуации, в которых они вынуждены столкнуться с собой. Это добавляет дополнительный уровень глубины и интриги в повествование.

Философское размышление о свободе выбора

Пьеса «Скамейка» не только о любви и одиночестве, но и о философских размышлениях о цене свободы выбора в мире, полном неопределенности. Зрители становятся свидетелями глубоких человеческих переживаний, раскрывающих суть свободы воли и ответственности.

Творческий состав

Режиссер спектакля — Полина Гнездилова. Художник — Анна Гуляева, а художник по свету — Николай Сотников. В ролях задействованы: Денис Казанцев, Ольга Солдатова и Евгений Осокин.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене театра «13 трамвай»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 сентября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
19:00 от 500 ₽

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