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Ska All Stars на корабле
Билеты от 3000₽
Киноафиша Ska All Stars на корабле

Ska All Stars на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

SKAЛЬПЕЛЬ CUMSHOT: Главный фестиваль отечественной ska-музыки на корабле

Не упустите уникальную возможность стать частью главного фестиваля, посвященного отечественной ska-музыке! В этом году событие пройдет в необычном формате — на борту настоящего корабля.

Что ожидать от фестиваля?

Фестиваль SKAЛЬПЕЛЬ CUMSHOT обещает стать настоящим праздником для всех поклонников жанра. Участники смогут насладиться выступлениями лучших ska-групп, а также уникальной атмосферой, которую может предложить только корабль.

Специальный гость

Организаторы пока держат в секрете имя специального гостя, который выступит на фестивале. Это добавляет интриги и ожидаемости к событию. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить важные анонсы!

Не пропустите!

Фестиваль SKAЛЬПЕЛЬ CUMSHOT — это не просто музыка, но и возможность познакомиться с единомышленниками, насладиться атмосферой веселья и свободы. Убедитесь, что вы на борту этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
18:30 от 3000 ₽

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