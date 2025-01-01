Ska All Stars на корабле

SKAЛЬПЕЛЬ CUMSHOT: Главный фестиваль отечественной ska-музыки на корабле

Не упустите уникальную возможность стать частью главного фестиваля, посвященного отечественной ska-музыке! В этом году событие пройдет в необычном формате — на борту настоящего корабля.

Что ожидать от фестиваля?

Фестиваль SKAЛЬПЕЛЬ CUMSHOT обещает стать настоящим праздником для всех поклонников жанра. Участники смогут насладиться выступлениями лучших ska-групп, а также уникальной атмосферой, которую может предложить только корабль.

Специальный гость

Организаторы пока держат в секрете имя специального гостя, который выступит на фестивале. Это добавляет интриги и ожидаемости к событию. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить важные анонсы!

Не пропустите!

Фестиваль SKAЛЬПЕЛЬ CUMSHOT — это не просто музыка, но и возможность познакомиться с единомышленниками, насладиться атмосферой веселья и свободы. Убедитесь, что вы на борту этого незабываемого события!